Para esta temporada, la apuesta está en llevar referencias icónicas de Halloween a una estética más actual, sofisticada y adaptable a diferentes…

También hay personas que llevan su creatividad un poco más allá y plasman personajes y diferentes y novedosos estilos en sus uñas.

La creatividad y el maximalismo tienen uno de sus momentos claves del año en octubre. Halloween permite que, además de innovar con un disfraz, las uñas sean las protagonistas. Hay ciertos tonos que anualmente son utilizados para hacer alusión a la celebración.

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Uñas para octubre: ideas y diseños de Halloween y de moda para 2026

Para esta temporada, la apuesta está en llevar referencias icónicas de Halloween a una estética más actual, sofisticada y adaptable a diferentes personalidades. También hay una tendencia por experimentar con la belleza y "probar diferentes colores, técnicas y acabados se convierte en parte del juego", dijo Lina Valderrama, coordinadora de mercadeo y tendencias de Masglo.

Este año veremos referentes tradicionales, como la catrina o personajes icónicos, "que se reinterpretan con técnicas y acabados más modernos. El maquillaje y las uñas dejan de ser únicamente un complemento del disfraz y se convierten en protagonistas del look, permitiendo expresar personalidad, actitud y creatividad”, aseguró la experta.

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Estas son algunas de las principales tendencias que marcarán las propuestas de belleza durante esta temporada:

Según la experta, rombos, corazones, telarañas, texturas y detalles tipo joya permiten construir diseños que parten de una referencia conocida, pero la llevan a una estética más actual.

Entre las propuestas de la temporada aparecen manicuras inspiradas en arlequín, con bases intensas y texturas brillantes, así como diseños que incorporan trazos gráficos de telaraña y elementos metálicos.

Este año las tendencias de Halloween proponen tomar los elementos más reconocibles de personajes como punto de partida y transformarlos en códigos de belleza que se pueden aplicar para cualquier personalidad. "En ese sentido, el maquillaje y el nail art se integran en looks de Halloween completos y en propuestas más sutiles, donde un delineado, un acabado metálico o una manicura temática son suficientes para evocar el espíritu de esta temporada", dijo la especialista.

Recomendaciones para cuidarse las uñas si explorará esta temporada:

1. Acuda a un profesional: la aplicación y remoción de productos para las uñas debe hacerse de la mano de expertos, que cuiden y protejan sus uñas.

2. Evite retirar el esmalte de forma agresiva: usar acetona pura, herramientas metálicas que raspen las uñas o el uso de brocas y micromotores de manera incorrecta, causará daños graves a las uñas.

3. Hidrata tus uñas y cutículas: usa aceites regeneradores a diario y bases especializadas como tratamiento para mantener las uñas saludables, flexibles, hidratadas y evitar así que se quiebren.

4. Aplique productos de alta calidad: los productos profesionales están formulados para no dañar la uña natural, respetan su estructura y ayudan a mantenerlas fuertes y sanas, además de estar libres de ingredientes tóxicos que cumplen estándares de seguridad.

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