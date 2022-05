¿A favor o en contra? Así cayó el anuncio de Biden de levantar sanciones a Venezuela

¿De qué se trata? Esto permitirá a Chevron, la última gran compañía petrolera estadounidense con operaciones en Venezuela, negociar su licencia con la estatal PDVSA. Sin embargo, aunque EE. UU. permita negociar esa licencia, no autoriza la entrada de ningún acuerdo. “Fundamentalmente, lo que están haciendo es permitirles hablar”, sostuvo un funcionario a CNN. Otra fuente le comentó al New York Times que tales actividades no generarían ningún ingreso para el gobierno de Maduro.