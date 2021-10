Diez claves para entender quién es Alex Saab y por qué fue extraditado a EE.UU.

1. ¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab es un empresario barranquillero que logró convertirse en uno de los hombres más poderosos a la sombra en Venezuela. Su nombre era desconocido hasta que, en agosto de 2017, durante la cumbre de fiscales de Latinoamérica, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció públicamente que Saab era uno de los grandes beneficiarios de la corrupción que rondaba los contratos para importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan del Gobierno venezolano para subsidiar la alimentación de las familias censadas en su país; y lo señaló de ser el supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde ese entonces, el portal periodístico venezolano Armando Info y otros periodistas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador, publicaron las primeras investigaciones que daban cuenta de las irregularidades del negocio y la compleja trama societaria que se montó para ocultar a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas. Alex Saab quedó entonces bajo la lupa de varios países.

2. ¿Qué son los CLAP y cómo se involucró Saab?

El presidente Nicolás Maduro creó los CLAP en 2016, cuando Venezuela sufría una severa escasez de alimentos básicos y medicinas que mantenía a los ciudadanos formados en largas filas durante horas frente a los supermercados. En ese momento entró Saab al negocio con su empresa Group Grand Limited (GGL), que inició la importación de alimentos para los CLAP.

Saab ya trabajaba con la administración de Maduro al menos desde 2013, cuando consiguió un contrato de 60 millones de dólares para levantar gimnasios verticales para promover las prácticas deportivas y culturales, la solución que encontró el presidente venezolano para atajar la alta criminalidad que atravesaba entonces el país. El colombiano también ha estado dedicado en Venezuela a la construcción de casas.

3. ¿Por qué fue extraditado a Estados Unidos?

En julio de 2019, Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según el indictment (escrito de acusación), los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en el vecino país, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.

Los acusados habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”, y habrían falseado ordenes de importación aprovechando una serie de contratos firmados con el gobierno de Nicolás Maduro para construir casas de bajo costo. Con un solo embarco de materiales, aprovechaban las falencias del sistema CADIVI, que registra las importaciones del vecino país, y presentaban múltiples facturas ficticias, como si hubieran enviado múltiples cargas de materiales. Así ganaban millonarias sumas con tan solo una importación.

Saab era considerado un fugitivo en Estados Unidos y, hasta el sábado 16 de octubre, permanecía detenido en Cabo Verde en razón de una orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. El avión del Departamento de Justicia que se lo llevó de Cabo Verde aterrizó sobre las 8:00 pm. en la ciudad de Miami, en Florida.

4. ¿Por qué Saab estaba en Cabo Verde antes de ser extraditado?

El colombiano fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, mientras hacía una escala para tanquear su avión, proveniente de Irán. Dos meses después fue autorizada su extradición a Estados Unidos en primera instancia, pero la decisión no se hizo efectiva inmediatamente debido a los diferentes recursos judiciales con los que sus abogados intentaron frenarla.

Alex Saab, así como el gobierno de Venezuela, siempre alegaron que él era un “Enviado Especial de la República Bolivariana”, que realizaba una Misión Especial humanitaria para adquirir alimentos básicos, medicinas y equipos médicos muy necesarios para el pueblo venezolano. Es decir, que no podía ser capturado porque gozaba de los beneficios de inmunidad e inviolabilidad que rigen la circulación de los diplomáticos y agentes políticos.

El gobierno venezolano calificó la detención de “arbitraria” y pidió “medidas humanitarias” para que el empresario recibiera arresto domiciliario, argumentando que sufrió “maltrato y torturas”. En la disputa intervino incluso el Tribunal de Justicia de los Estados de África Occidental (CEDEAO), que en su momento ordenó a Cabo Verde que liberara al empresario, pues dictaminó que su detención el 12 de junio de 2020 no tenía base legal, ya que la “notificación roja” de Interpol emitida por Estados Unidos está fechada el día siguiente, el 13 de junio.

Sin embargo, Cabo Verde se mantuvo en su decisión y ratificó que no había “firmado el Protocolo que otorga legitimidad al Tribunal de la CEDEAO” y “las decisiones del Tribunal no se aplican en Cabo Verde”. El último visto bueno lo dio el Tribuna Constitucional del país africano en septiembre pasado.

5. ¿Qué se ha investigado en Colombia sobre Alex Saab?

Después de que Saab fue detenido en Cabo Verde, el 16 de junio de 2020 la Fiscalía colombiana llamó a juicio al empresario. El Espectador reveló desde 2018 que la Fiscalía lo investigaba por lavado de activos, y las pequisas parecían haberse estancado hasta que el empresario fue detenido en África. Según el ente investigador, Saab habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones, especialmente a través de su empresa Shatex S.A., que durante años se dedicó a la exportación de textiles y materiales de construcción.

Entre las múltiples irregularidades se encontró que la sociedad registró un crecimiento económico de 923 % en 2007 “ascenso inusual si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2006 se fueron a pérdidas y los ingresos cayeron en 33 %”. Shatex S.A. dejó de existir en 2010 pero en los siguientes años, supuestamente, hizo exportaciones y operaciones de venta y compra, y en 2011 canalizó la salida de más de 2.000 millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano. Dichas actividades no fueron declaradas.

6. ¿Qué pasó con los bienes de Saab en Colombia?

En medio de la investigación contra Alex Saab por lavado de activos en Colombia, la Fiscalía impuso medidas cautelares para expropiar seis propiedades del empresario: dos inmuebles, tres sociedades y una motocicleta Harley Davidson. Las sociedades Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS, serían empresas fachada, solo constituidas en papel, para el presunto lavado de activos. Los bienes afectados fueron avaluados en $38.000 millones y están en Cartagena de Indias y Barranquilla.

7. ¿Qué ha dicho el Gobierno de Colombia sobre Alex Saab?

El presidente Iván Duque ha dicho que su extradición es necesaria y fundamental para que se puedan desnudar todos “los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande”. Tras conocerse que finalmente fue extraditado, el presidente colombiano dijo que se trataba de “un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro”. Las autoridades colombianas han colaborado también con EE.UU. y entregaron un paquete de información.

8. ¿Por qué relacionan a Alex Saab con Piedad Córdoba?

Saab ha sido relacionado con la exsenadora y excandidata presidencial Piedad Córdoba en más de una ocasión. No solo los círculos cercanos de ambos dan cuenta de ese vínculo, sino que el propio colombiano ha dicho que es amigo de hace muchos años de Córdoba. Aunque ella negó haber sido la persona que lo presentó con el Gobierno venezolano, fuentes consultadas por este diario dicen que Córdoba y Saab se habrían conocido en una reunión política, cuando parte de las exportaciones e importaciones de Shatex se movían por Venezuela.

Córdoba le habría ayudado a tramitar el pago de facturas pendientes, pues para ese momento, bajo la presidencia de Hugo Chávez, se dejó de pagar a varios proveedores colombianos por la crisis que existía con el gobierno de Álvaro Uribe. Gran parte de los empresarios perjudicados, entre ellos Alex Saab, buscaron la forma de que políticos intermediaran a su favor. Fue entonces cuando Saab habría recibido el apoyo de Piedad Córdoba para que intercediera en Venezuela y, más adelante, terminó siendo el mayor contratista del chavismo.

9. ¿Qué viene ahora para Alex Saab?

Saab deberá enfrentar la justicia en Estados Unidos y tendrá que atender todas las etapas del proceso. Incluso tendría la posibilidad de colaborar con las autoridades, para recibir beneficios y rebajas de pena. Por su parte, en Colombia la Fiscalía ha dicho que, ante la eventual extradición hacia los Estados Unidos, el ente gestionaría, a través de su oficina de asuntos internacionales, colaborar para continuar con el juicio oral en Colombia.

Su defensa ha dicho que confía en que los jueces de Estados Unidos van a confirmar su status diplomático. En un comunicado, los abogados liderados por el exjuez español Baltasar Garzón, señalaron que confían que “el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del 11º Circuito reconocerá su derecho a la inmunidad y anulará la acusación por motivos políticos que se emitió en su contra en julio de 2019″.

10. ¿Alex Saab colaborará con la justicia de Estados Unidos?

En abril de este año, Alex Saab le dijo a El Espectador: “Ya he abordado este punto antes pero permítame repetir: No, no tengo nada que colaborar. Un mes antes, le había dicho a la agencia Efe que “no colaboraría con EE.UU.” de ser extraditado a ese país por Cabo Verde. “Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante EEUU. No he cometido ningún delito (…) No colaboraría con Estados Unidos. (…) El único culpable aquí es Estados Unidos, que ha orquestado una campaña de hegemonía política contra Venezuela”, dijo el colombiano de 49 años.