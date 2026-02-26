Agentes arrestaron a refugiado casi ciego y lo abandonaron; murió intentando volver a casa

Nurul Amin Shah Alam, un refugiado de Myanmar, fue abandonado por agentes de la Patrulla Fronteriza a pesar de su discapacidad. Foto: Buffalo Police Department y EFE - Buffalo Police Department y EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nurul Amin Shah Alam, un refugiado de Myanmar de 56 años que padecía una ceguera casi total y no hablaba inglés, fue hallado sin vida en una calle de Buffalo, Nueva York, el pasado martes por la noche.

El hombre había sido reportado como desaparecido desde el 19 de febrero, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) lo custodiaran tras su salida de la cárcel del condado de Erie y lo dejaran solo en una cafetería a kilómetros de su hogar, en medio de temperaturas bajo cero, según reportó Reuters.

Críticas a la CPB por muerte de refugiado

El incidente ha desatado una fuerte controversia política y social en el país. Shah Alam, miembro de la minoría musulmana de los rohingya, había pasado casi un año en prisión preventiva por un incidente que su familia describe como un malentendido derivado de su discapacidad.

Según su hijo, Mohamad Faisal, su padre se había perdido durante una caminata y utilizaba una barra de cortina como bastón guía. Al entrar accidentalmente en propiedad privada, no pudo comprender las órdenes policiales de soltar el objeto, lo que derivó en cargos por asalto y resistencia.

Vea también: Pastrana en los archivos de Epstein: una guía sobre lo que ha salido hasta ahora

Tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor, la Oficina del Sheriff notificó a la Patrulla Fronteriza debido a una orden de detención migratoria. Sin embargo, al determinar que no podía ser deportado por su estatus de refugiado, los agentes decidieron trasladarlo por “cortesía” a un establecimiento comercial en lugar de entregarlo a sus familiares.

“Un hombre vulnerable, casi ciego y sin saber inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se supiera que alguien lo dejara en un lugar seguro. Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”, dijo el alcalde de Buffalo, el demócrata Sean Ryan.

Según la CPB, “los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron un viaje de cortesía, que él eligió aceptar, a una cafetería determinada como un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida... No mostró signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”.

La familia sostiene que nadie fue notificado sobre el paradero de Shah Alam tras su salida de custodia. Su hijo reiteró que su padre no sabía leer, escribir ni utilizar dispositivos electrónicos, y que su único deseo tras un año de encierro era “comer comida casera” y “reunirse con el resto de su familia”.

Le puede interesar: “Escándalo del nivel del Watergate”: Justicia de EE. UU. borró archivos de Epstein y Trump

Mientras los detectives de homicidios de Buffalo investigan las circunstancias exactas de su muerte, organizaciones de derechos humanos han señalado que este incidente refleja la deshumanización en el sistema de detención que ha empeorado bajo la administración de Donald Trump.

Aunque la autopsia indicó que la causa de muerte fue un problema de salud, el abandono por parte de las autoridades federales en una ciudad desconocida y un idioma extraño selló el destino del refugiado que buscaba un nuevo comienzo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com