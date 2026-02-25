“Escándalo del nivel del Watergate”: Justicia de EE. UU. borró archivos de Epstein y Trump

Nuevas fotos reveladas de Epstein donde aparece Trump. Foto: Archivo Particular

Una investigación de la NPR sacudió a Washington, pocas horas antes del discurso del Estado de la Unión. Según el reporte, el Departamento de Justicia (DOJ), bajo la administración de Pam Bondi, habría retenido y eliminado deliberadamente documentos clave del archivo de Jeffrey Epstein. Los archivos desaparecidos contienen testimonios de una mujer que acusa a Donald Trump de haber abusado sexualmente de ella en 1983, cuando tenía 13 años.

Según un reporte interno del FBI que sí logró filtrarse, la mujer describió que Epstein la presentó a Trump, quien presuntamente la agredió físicamente tras un acto de abuso sexual.

Algunos legisladores ya califican la revelación como un escándalo “al nivel del Watergate”.

“Horas antes del discurso del Estado de la Unión, el público se entera de que el Departamento de Justicia parece haber retenido y eliminado registros del archivo Epstein vinculados a acusaciones de que el presidente Trump abusó sexualmente de una menor. Se trata de un escándalo del nivel del Watergate que se desarrolla en tiempo real”, señaló el representante de Virginia James Walkinshow.

El representante Robert García, demócrata de California y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara, confirmó tras revisar los registros no editados que el DOJ parece haber retenido ilegalmente las entrevistas del FBI con esta sobreviviente.

“Los demócratas de Supervisión pueden confirmar que el DOJ parece haber retenido ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente que acusó al presidente Trump de crímenes atroces”, sentenció García.

Según el análisis de metadatos y registros del FBI realizado por la NPR, el DOJ ocultó más de 50 páginas de entrevistas y notas que detallan encuentros escalofriantes entre Trump y víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein. De las 15 pruebas documentales relacionadas con una de las principales acusadoras de Trump, solo siete están en la base de datos pública.

“La NPR revisó múltiples conjuntos de números de serie únicos... y encontró docenas de páginas que parecen estar catalogadas por el Departamento de Justicia, pero no compartidas públicamente”, señala la investigación.

Esto se da pese a que la Ley de Transparencia sobre los Archivos de Epstein obliga a la publicación de todos los archivos del caso.

“Según la ley, el Departamento de Justicia puede censurar material que pudiera utilizarse para identificar a las víctimas del Sr. Epstein, que representara violencia o abuso sexual infantil, o que perjudicara una investigación federal en curso. Sin embargo, la ley prohíbe expresamente a los funcionarios federales retener o censurar material ‘por vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política’ para figuras públicas”, señaló The New York Times, que también denunció la desaparición de los archivos este miércoles.

La respuesta de Bondi

La fiscal general Pam Bondi y su segundo al mando, Todd Blanche, han negado cualquier motivación política en la edición de los archivos. En una carta enviada al Congreso, insistieron en que ningún registro fue ocultado por “motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a NPR que “el presidente Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él... ha sido totalmente exonerado de cualquier cosa relacionada con Epstein”.

Sin embargo, la explicación del Departamento de Justicia sobre por qué algunos archivos aparecen y desaparecen de la web oficial ha sido errática para los abogados de las sobrevivientes consideran que no se ha protegido la identidad de las víctimas.

El FBI “marcó como creíble” el informe

A diferencia de otras acusaciones que los agentes del FBI descartaron por falta de pruebas, la investigación de NPR subraya que el testimonio de esta mujer fue tomado con extrema seriedad. Los agentes realizaron cuatro entrevistas con ella entre 2019 y 2021. De esas cuatro, solo la primera, donde curiosamente no se menciona a Trump por nombre, ha sido publicada íntegramente.

Otra víctima, identificada en los documentos del caso de Ghislaine Maxwell, relató un encuentro en Mar-a-Lago cuando también era menor de edad. Según su testimonio, Epstein la llevó ante Trump y el magnate comentó: “Esta es uno buena, ¿eh?”.

Este archivo fue borrado de la web pública de la justicia y solo fue publicado de nuevo tras las presiones de investigadores independientes.

