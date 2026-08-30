Al estilo Bukele: candidato Flávio Bolsonaro promete 500.000 plazas carcelarias en Brasil

El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal Flávio Bolsonaro. Foto: EFE - Isaac Fontana

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El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, afirmó este domingo que abrirá cupos para medio millón de reclusos en los presidios brasileños, entre otras medidas inspiradas en la política de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Tenemos que abrir presidios. Hay pocos presos en Brasil. Tenemos que encarcelar a más, pero no lo conseguimos porque la legislación es frágil”, afirmó el líder ultraderechista en una entrevista que concedió tras reunirse en São Paulo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.

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El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) aseguró que su programa de Gobierno prevé la apertura de nuevos presidios y la ampliación de los existentes para crear al menos 500.000 nuevos cupos en el sistema carcelario.

Agregó que esa capacidad es necesaria porque su intención es mandar a prisión a hasta los ladrones de celulares para que cumplan penas de al menos ocho años de prisión.

Agregó que su plan también prevé medidas para que los presos no reciban beneficios que les permitan la libertad condicional y para que permanezcan no solo presos sino también incomunicados.

Para ello, afirmó, buscará una mayoría en el Congreso que permita la creación de leyes que impidan las salidas de los presos de las cárceles y que impidan que los presidios se conviertan en “escuelas del crimen”.

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“De esa forma el preso sabrá que tendrá que permanecer preso, que tendrá que pagar por los crímenes que cometió, y eso, sin duda, desincentivará a mucha gente a continuar practicando crímenes”, dijo.

Bolsonaro insistió en que en Brasil pocas personas permanecen en la cárcel pese a que el país, con cerca de 965.000 reclusos, cuenta con la tercera mayor población carcelaria del mundo (después de EE.UU. y China), que crece a un ritmo del 3,3 % anual pese a que los presos ya superan en un 28 % la capacidad de los presidios y viven en condiciones de hacinamiento.

Su plan prevé la construcción de al menos cinco grandes presidios federales de máxima seguridad inspirados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) creado por Bukele en El Salvador.

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El senador dijo haber tenido una conversación muy provechosa con Villatoro, al que señaló como uno de los responsables por implementar “una de las mayores y más eficaces operaciones de rescate de la soberanía al devolver seguridad pública para la población salvadoreña”.

Dijo que por ese motivo la experiencia de El Salvador es una inspiración para Brasil ya que permite garantizarle a la población el más elemental de sus derechos, que es el de ir y venir en seguridad.

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