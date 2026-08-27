En el nombre del padre: la familia Bolsonaro, candidatos a todo en las elecciones de Brasil

La exprimera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, hablando junto al expresidente Jair Bolsonaro, durante un encuentro nacional de mujeres representantes del Partido Liberal en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, inhabilitado y condenado por golpismo, no podrá disputar las elecciones, pero su esposa, sus hijos, su hermano y hasta su exmujer están decididos a prolongar su legado en la Cámara de Diputados, el Senado y, de nuevo, en la Presidencia.

Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario, encabeza la lista de ocho candidatos del clan que optarán a un cargo electivo el próximo 4 de octubre, tres más que en 2022.

El senador, que se define como el “Bolsonaro moderado”, luchará por la Presidencia por decisión de su padre, en prisión domiciliaria tras ser condenado en la Corte Suprema a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado luego de perder los comicios de 2022.

Pero Flávio, segundo en los sondeos, ligeramente por detrás del gobernante Luiz Inácio Lula da Silva, no es el único de la familia en campaña.

Elegido siete veces concejal de Río de Janeiro, su hermano Carlos se ha lanzado como candidato a senador en el estado de Santa Catarina, uno de los bastiones del bolsonarismo.

Si se cumplen los pronósticos, coincidirá en el pleno de la Cámara Alta con su madrastra y actual esposa de Jair, Michelle, candidata por Brasilia.

Los Bolsonaro quieren, además, volver a tener presencia en la Cámara de Diputados, tras la anulación del escaño de Eduardo, otro de los hijos de Jair, por irse a vivir a Estados Unidos tras declararse víctima de una “persecución” judicial.

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El relevo está en marcha

Jair Renan, el hijo varón más joven del expresidente y desde 2024 concejal en el municipio de Balneário Camboriú, y Rogéria, exmujer del líder ultraderechista, son candidatos a la Cámara Baja.

“Llevo conmigo la fuerza de quienes creen en Dios, la Patria, la Familia y la Libertad”, afirma en sus redes sociales el joven edil, parafraseando uno de los lemas de su padre, inspirado en el que popularizó el siglo pasado Benito Mussolini.

El mismo camino quiere seguir Renato, hermano del exmandatario. Cierra la lista Marcelo, primo de Jair, y Valéria, esposa de un primo segundo, candidatos a la Asamblea Legislativa de São Paulo.

Los ocho se presentan con el Partido Liberal (PL), que dirige el ex jefe de Estado (2019-2022).

“Es un holding familiar. Perciben el poder político como un espacio en el que son escuchados, pero también como una cuestión financiera”, explica a EFE la periodista Juliana Dal Piva, que investiga al clan desde hace casi una década, trabajo por el que ha sido gravemente amenazada.

El proyecto de los Bolsonaro tiene raíces en Río, pero ha cuajado en todos los rincones de este país continental de costumbres conservadoras.

Lo inauguró en 1988 el propio Jair, nostálgico de la dictadura y capitán retirado del Ejército que fue obligado a abandonar la carrera militar tras protestar por las malas condiciones laborales, momento en el que entró en política.

Jair fue concejal en Río, diputado por casi 30 años y presidente de la República. Ahora, sus parientes pretenden seguir su estela.

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“Todos han embarcado en la ola. Ninguno de sus hijos tenía inclinaciones políticas, pero fueron viendo las actitudes de su padre y le fueron tomando gusto”, apunta a EFE Waldir Ferraz, amigo y antiguo asesor de la máxima confianza de Jair durante más de tres décadas.

“Y ahora en cualquier lugar tienen votos. La familia Bolsonaro quiere un país derecho, decente”, completa.

Investigaciones judiciales

El éxito electoral de los Bolsonaro, basado en la defensa de la familia tradicional, recorte del gasto, alineamiento con EE.UU. y mano dura contra el crimen, contrasta con los problemas judiciales de varios de sus miembros.

Jair está condenado por golpismo. Su hijo Eduardo, por coaccionar al Supremo tras promover sanciones de EE.UU. contra Brasil. Y Flávio fue investigado, mientras que Carlos sigue bajo investigación, ambos por desvío de recursos públicos.

Los dos hermanos han estado en la mira de la Fiscalía por supuestamente haber contratado a amigos, familiares y vecinos como funcionarios fantasma en sus gabinetes y quedarse con la mayor parte del salario de estos, lo que se conoce como ‘rachadinha’.

Dal Piva investigó el esquema, que implica la posible comisión de delitos de malversación, blanqueo de capitales y organización criminal, y plasmó sus averiguaciones en el libro ‘O negócio do Jair. A história proibida do clã Bolsonaro’ (Companhia das Letras).

También asegura que esa práctica comenzó con Jair y fue replicada por sus hijos. Flávio consiguió en la Justicia que se anularan una serie de pruebas en su contra y la investigación contra Carlos aún está en curso.

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