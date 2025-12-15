Al grito de “¡Pi-no-chet!”, partidarios de Kast celebran su triunfo en Chile

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, celebran al conocer los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial. Foto: EFE - Elvis González

“¡Pi-no-chet, Pi-no-chet!”, gritaron los partidarios del líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, al celebrar su triunfo en el balotaje presidencial del domingo en Chile ante la izquierdista Jeannette Jara.

Kast, de 59 años, será el primer mandatario chileno que defiende la dictadura de Augusto Pinochet, que terminó hace 35 años y dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

Frente a la sede del Partido Republicano, en un barrio acomodado del este de Santiago, miles de adherentes del ultraconservador comenzaron a reunirse tan pronto se conocieron los primeros cómputos que lo daban ganador por un amplio margen.

Con banderas chilenas y de la campaña de Kast, pero también con retratos del exdictador fallecido hace 19 años, expresaron su júbilo por el arrollador triunfo.

Kast se impuso con un 58,1 % de los votos frente a 41,8 % de Jara, militante de larga data del Partido Comunista y representante de una amplia coalición de partidos de centro-izquierda.

“Se extrañaba la derecha”, comentó a la AFP Maribel Saavedra, una seguidora de 42 años de Kast mientras abría una botella de espumante para celebrar la victoria.

Pinochet, que se murió sin jamás ser juzgado por violaciones de derechos humanos, es el segundo personaje más admirado en Chile, después de Arturo Prat, un héroe naval del siglo XIX, y de la poeta y premio nobel Gabriela Mistral, según una encuesta de septiembre de la firma Cadem.

Angel Ugaz, un estudiante de 18 años, también festejaba el fin de “cuatro años difíciles” durante el gobierno del izquierdista Gabriel Boric.

Ovacionado por sus seguidores y de la mano de su esposa, María Pía Adriasola, Kast subió al escenario para dar un discurso de casi una hora.

Tras agradecer a su familia y a Dios, prometió “restablecer el respeto a la ley en todas las regiones (de Chile), sin excepciones y sin privilegios”.

“¡Periodistas zurdos!”, gritaban algunos de sus seguidores a la prensa. “¡Periodistas comunistas!”.

“La gente votó por miedo”

Del otro lado de la ciudad, en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda y frente al comando de Jara, sus partidarios lamentaron el resultado.

Algunos incluso lloraban por la derrota de la exministra del Trabajo de Boric, de 51 años, que prometía elevar el salario mínimo y fortalecer beneficios sociales.

“Mucha gente se dejó llevar por la campaña del miedo y por la ignorancia”, dijo Gabriela Acevedo, una universitaria de 21 años. Su explicación tenía eco entre otros afines a la coalición de centro-izquierda.

Dijo preferir a Jara porque “el presidente que salió electo es una persona que se sitúa en un pedestal” y Chile necesita “una persona que sea cercana al pueblo”, explicó a la AFP.

Sin embargo, los votantes de Kast ya celebran el inicio de una nueva era para Chile a partir del 11 de marzo, cuando su candidato jurará al cargo para un mandato de cuatro años.

“Tenemos confianza de que las cosas van a mejorar”, dijo a la AFP Ricardo Neves, estudiante de Construcción Civil de 31 años.

La jubilada Gina Mello espera recuperar “la paz y la tranquilidad” y para eso quiere que “metan presos a todos los narcotraficantes y que echen a los (extranjeros) que vinieron a delinquir” a Chile.

El programa de Kast promete mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, con la deportación de los casi 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven hoy en Chile.

