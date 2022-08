El allanamiento del FBI a la casa de Trump: una guía simple para entender el caso

En la actualidad, el expresidente Donald Trump enfrenta cuatro investigaciones importantes. Foto: AFP - Agencia AFP

El lunes, agentes del FBI llegaron al resort de Donald Trump en Florida para realizar un registro extraordinario e histórico para el país, una búsqueda centrada en un expresidente. Mientras el Departamento de Justicia sigue bajo presión para explicar los objetivos de la redada, nosotros le contamos, punto por punto, por qué esta investigación es tan explosiva y por qué hay que ponerle atención.

Antes de entrar en materia, esto es lo último que sabemos:

⚖️ El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland , dijo que fue él quien aprobó la operación del FBI en la casa del expresidente y le pidió a un juez que haga pública la orden de registro.

🕵️ Un hombre armado irrumpió en la oficina del FBI en Cincinnati. El director del FBI, Christopher Wray , manifestó estar preocupado por la avalancha de amenazas que han recibido sus agentes tras el allanamiento.

🗣️ Trump ha dominado la narrativa hasta ahora y ha atacado tanto al FBI como al Departamento de Justicia. Sus abogados tendrán hasta el 25 de agosto para bloquear la publicación de la orden de registro. Dicha publicación podría despejar todas las dudas sobre por qué se realizó el allanamiento.

¿Cuáles son las investigaciones en curso contra Trump?

De momento, el expresidente republicano enfrenta cuatro investigaciones:

🗳️ En Atlanta , un fiscal lo investiga por una llamada que le hizo al secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger , tras su derrota en las elecciones de 2020. En la conversación, Trump le pide que “encuentre” los votos para darle la victoria allí. Con esto, el expresidente trataba de interferir en los resultados electorales.

💸 En Nueva York, la fiscal general de la ciudad, Letitia James, lidera una investigación civil sobre Trump Organization, la empresa de Trump. Presuntamente, esta empresa habría engañado a bancos y autoridades fiscales sobre el valor real de sus propiedades para conseguir préstamos y beneficios. La empresa habría incurrido también en un plan de pagos ilegales para sus empleados con el fin de limitar el pago de impuestos.

El Departamento de Justicia (DoJ) adelanta dos investigaciones contra Trump:

📄 Una sobre su papel en el asalto al Capitolio de Washington D. C. y los intentos del expresidente para revertir los resultados en diferentes estados. Esta investigación se hace en paralelo con la pesquisa que adelanta una comisión del Congreso sobre el mismo tema. Trump también enfrenta múltiples demandas civiles presentadas por legisladores y guardias del Capitolio que acusan al político de alentar a la multitud a entrar al Congreso a la fuerza.

🚩📄 La otra es sobre el posible mal manejo de información confidencial. Trump se habría llevado varias cajas con documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia en Florida. Sobre esta es la investigación en la que nos vamos a concentrar.

Aunque no se ha aclarado, todo parece indicar que este fue el motivante del FBI para realizar el registro en Mar-a-Lago, donde queda la residencia del expresidente. Según The New York Times, el material que extrajo el FBI de la casa se centró en la investigación sobre los documentos oficiales que debieron ser entregados a los Archivos Nacionales.

¿Hay motivaciones políticas detrás del registro a Trump?

Si fue idea del gobierno de Joe Biden Impulsar una investigación contra Trump en este momento, el presidente debería cambiar de asesores, pues se habría dado un tiro en el pie. La operación, además de ser de altísimo riesgo, le está quitando todo el protagonismo a las populares medidas adoptadas por Biden y a las iniciativas demócratas en el Congreso, lo cual no es óptimo para los liberales de cara a las elecciones del próximo noviembre. En este momento, el Partido Demócrata necesita mostrar sus resultados tras dos años en el poder.

Si el FBI realizó el registro a la residencia de Trump en este momento, no es tanto por una motivación política o una “caza de brujas” como lo ha dicho el exmandatario republicano. Se trata de que, luego de meses de investigación, el FBI por fin tiene pruebas suficientes para haber convencido a un juez de que hay razones para pensar que el expresidente cometió un delito y por eso se necesitaba el allanamiento. Aunque esto no significará la apertura de un proceso penal de inmediato, no es un buen indicador para el republicano.

No es una decisión que se haya tomado a la ligera. La Casa Blanca ha asegurado que se enteraron de la redada luego de que esta pasó. También cabe destacar que el fiscal Garland emitió un memorando para todo el personal en el que les advertía sobre tener cautela en las investigaciones y que ni agentes ni fiscales podían elegir el momento para dar un paso en una pesquisa.

El Departamento de Justicia es muy cauteloso respecto a las investigaciones sobre figuras de renombre y no avanzaría de esta manera a menos de que existan pruebas muy claras.

¿Qué dijo Trump?

El expresidente dijo que fue una acción típica de “países de tercer mundo” y la comparó con el escándalo de Watergate, caso con el que guarda muy poca relación. Los dos eventos son totalmente diferentes. Sin embargo, los republicanos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se han sumado a las teorías de Trump atacando al FBI y al Departamento de Justicia.

“Esta narrativa es consistente con el objetivo del Partido Republicano de crear una falsa atmósfera de conspiración dentro del gobierno contra los conservadores”, le dijo Matthew Schmidt, profesor asociado de seguridad nacional y ciencias políticas en la Universidad de New Haven, a Business Insider.

Esta campaña contra el FBI se ha traducido en una lluvia de amenazas contra los agentes federales. El jueves, un hombre armado irrumpió en la oficina del FBI en Cincinnati. El director del FBI, Christopher Wray, manifestó estar preocupado por la avalancha de amenazas que han recibido sus agentes tras el allanamiento.

¿Y qué es la Quinta Enmienda?

Muchas personas se preguntan qué es la Quinta Enmienda luego de que Trump la invocara. Esto es sobre un caso paralelo, el que se adelanta en Nueva York. El miércoles, el expresidente se presentó ante la oficina de la fiscal general de Nueva York para manifestarle que se acogía a la Quinta Enmienda en la investigación que ella adelanta sobre la Organización Trump. Este es un recurso que permite que una persona evite responder preguntas concretas.

Aunque la noticia no es sobre el allanamiento, dice mucho que Trump se haya acogido a la Quinta Enmienda ahora en el caso de Nueva York. En 2016, el expresidente dijo que este era un recurso que usaba “la mafia”.

“Si son inocentes, ¿por qué se acogen a la Quinta Enmienda?”, decía el expresidente.

Su opinión parece haber cambiado ahora. Otro indicador de que el republicano se ve cada vez más atrapado contra las cuerdas, aunque cabe recordar que el expresidente es bueno jugando a dos bandas y ha podido lidiar con escándalos simultáneos en el pasado.

¿Qué cargos enfrentaría?

Si Trump se llevó archivos secretos a Mar-a-Lago pudo haber volado la ley federal sobre documentos federales. Esto le podría significar una multa y hasta tres años de prisión.

Sobre los otros casos, si un juez determina que el republicano conspiró para obstruir los asuntos oficiales del Congreso durante las elecciones de 2020, el presidente podría enfrentar entre cinco y 20 años de prisión, según el caso por el que se le juzgue.

¿Trump podría ser de nuevo presidente?

Aunque las personas pueden postularse a un cargo público pese a ser investigadas o condenadas, hay una salvedad sobre quienes violan el estatuto sobre manejo de documentos federales dictada en el Título 18 de la sección 2071 del Código de Estados Unidos. En este escenario, quien haya sido condenado por un mal manejo de documentos federales queda descalificado para ocupar un cargo público. Es por eso que este caso es tan importante para la nación, pues podría significar que Trump salga de la carrera por la presidencia para 2024. Pero...

Dicha salvedad podría estar en un limbo legal. La Constitución, por otro lado, no es clara sobre quién puede ser descalificado para un cargo federal. No nos extenderemos en este punto. Solo diremos que hay un precedente del caso Powell vs. McCormach de 1969 similar. Con esto, recaería en la Corte Constitucional la tarea de dictaminar si Trump continúa siendo elegible para un cargo público como la presidencia. Un tribunal en el que, como sabemos, Trump dejó un importante legado.

