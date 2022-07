América Latina debe liberarse de ‘imperialismos explotadores’, dice papa Francisco

Para el papa Francisco, la iglesia católica en América Latina ha sido 'popular'. Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT

“[América Latina] será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores”, dijo el papa Francisco en entrevista para el medio de comunicación argentino Télam. El sumo pontífice de la iglesia católica no dijo el nombre de esos “explotadores” porque “son tan obvios que todo el mundo los ve”.

En la entrevista, el papa compartió sus visiones de la política mundial y se detuvo en América Latina. Consideró que en esa región, la iglesia ha tenido un papel particularmente popular, pues “es una Iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizó cuando el pueblo no podía expresarse”.

El pontífice dijo que en el caso de América Latina la iglesia tuvo “conatos de ideologización”, como ocurrió con la teología de la liberación, una corriente teológica de corte marxista que calificó como “un camino de liberación de la iglesia popular latinoamericana”.

Sin embargo, para el papa Francisco una cosa son los pueblos y sus avances colectivos y otra el populismo. Definió el populismo como “una ideología que aglutina al pueblo, que se mete a reagruparlo en una dirección” y dijo que el fascismo y el nazismo fueron formas de populismo en Europa. El popularismo, en cambio, “es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas, expresa lo suyo en diálogo y es soberano”.

Jorge Bergoglio, nombre de nacimiento del papa, es el primer nacido en América Latina en ocupar esa posición. Es argentino y en 2023 cumplirá una década al frente de la iglesia. Aunque desde que lo nombraron papa no ha regresado a Argentina, sí ha visitado Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México y Colombia. Dijo que América Latina está en la periferia y que desde la periferia se entiende el centro, citando a la filósofa argentina Amelia Podetti.

“Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano más allá de la ideología. Esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana”, le dijo el argentino a Télam.

El religioso también habló contra la guerra en Ucrania. Aclaró que semanas atrás se le sacó de contexto cuando, al referirse en otra entrevista a la guerra y decir que ahí no había buenos ni malos, no quería hacer apología de Vladimir Putin, como se le señaló. “La realidad es que el estado de guerra es algo mucho más universal, más serio, y aquí no hay buenos ni malos. Todos estamos involucrados y eso es lo que tenemos que aprender”. Para el papa, poseer armas nucleares es inmoral y es necesario repensar el concepto de ‘guerra justa’. “Resolver las cosas con una guerra es decirle no a la capacidad de diálogo”.

El papa se dejó ver mejor de salud y caminando con un bastón. Meses atrás, una artrosis en la rodilla derecha lo obligó a usar silla de ruedas y a cancelar sus viajes a República Democrática del Congo y Sudán del Sur en julio. Esto llevó a los medios de comunicación y a sus seguidores a sospechar de una posible dimisión. Sin embargo, cuando se le preguntó si eso estaba en sus planes, respondió: “Que lo diga el de arriba”.

