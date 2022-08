Anthony Fauci, el rostro que se enfrentó al coronavirus en EE. UU., se retirará

El doctor Fauci se unió a los Institutos Nacionales de Salud en 1968, cuando Lyndon Johnson era presidente, y fue nombrado director de su rama de enfermedades infecciosas en 1984, cuando el SIDA estaba en su auge. Foto: EFE - Leigh Vogel / POOL

Luego de dirigir el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984 y de enfrentarse a la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, así como a las actitudes de Donald Trump frente al COVID-19, el doctor Anthony Fauci anunció su retiro. En sus declaraciones más recientes, el funcionario dijo que tenía la intención de dejar el servicio gubernamental en diciembre para “seguir el próximo capítulo” de su carrera, por lo que tomó la decisión de dejar de ser el principal asesor médico del presidente Joe Biden, así como de dar un paso al costado de la institución a la que le dedicó más de tres décadas de servicio.

Una carrera dedicada a la ciencia y a la política

El doctor Fauci se unió a los Institutos Nacionales de Salud en 1968, cuando Lyndon Johnson era presidente, y fue nombrado director de su rama de enfermedades infecciosas en 1984, cuando el sida estaba en su auge. A partir de entonces, fue asesor de todos los presidentes, desde la época de Ronald Reagan hasta hoy (siete en total), siendo descrito por Biden como “un servidor público dedicado y una mano firme con sabiduría y perspicacia”, recordando que trabajaron mano a mano desde el brote del virus zika, cuando el actual mandatario se desempeñaba como vicepresidente. “Gracias a sus muchas contribuciones a la salud pública, se han salvado vidas en Estados Unidos y en todo el mundo”, agregó Biden.

Según dijo en una entrevista reciente, entre sus máximos logros está el trabajo que hizo con George W. Bush en el desarrollo de un programa global para combatir el VIH/SIDA, conocido como PEPFAR, que ha salvado, aproximadamente, 21 millones de vidas. Bush, cuyo padre, George Bush, lo llamó “un héroe” durante un debate presidencial de 1988, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2008, se lee en The New York Times.

El coronavirus y el enfrentamiento con Trump (y los republicanos)

Tal vez fue con el expresidente Donald Trump con quien más roces tuvo. No solo lo amenazó con despedirlo (aunque no lo habría podido hacer porque su cargo no responde a una designación política), sino que los republicanos lo empezaron a asociar con los encierros y los tapabocas, en medio de la pandemia del coronavirus, por lo que le empezaron a hacer una feroz oposición.

Por ejemplo, el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, lo acusó públicamente de mentir sobre la investigación que su instituto estaba financiando en China, donde surgió el coronavirus. Así, junto a otros miembros de su partido, prometió investigarlo durante el otoño, si en las elecciones de medio término el Partido Republicano obtiene el control del Congreso. Según se lee en el diario estadounidense, se ha especulado que esa podría ser la razón detrás de su retiro.

Aunque consideró dejar sus labores vinculadas a la Casa Blanca una vez Trump salió de allí, Fauci dijo que permaneció en su cargo por petición de Joe Biden. “Así que me quedé durante un año, pensando que al final del año sería el final de Covid, y resultó que eso no fue exactamente lo que sucedió. Ahora es mi segundo año aquí, y me acabo de dar cuenta de que hay cosas que quiero hacer”, se lee en el Times.

Aunque no dio una fecha específica de su salida, aseguró que esperaba que, al quedarse durante el otoño y principios del invierno, Estados Unidos “se acerque más a vivir con” el coronavirus “en un estado estable”. “No estoy contento con el hecho de que todavía tengamos 400 muertes por día, necesitamos hacerlo mucho mejor que eso. Así que no creo que pueda decir que estoy satisfecho con dónde estamos, pero espero que en los próximos meses las cosas mejoren”. Una vez fuera de sus labores, piensa viajar, escribir y alentar a los jóvenes a ingresar al servicio del gobierno.

