Aprobados USD 70.000 millones para la ofensiva de Trump contra la migración: así queda ICE

El gobierno de Donald Trump se enfrenta a la presión de los partidarios de una línea más dura contra la inmigración, que lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de un millón de expulsiones anuales. Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

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El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de USD 70.000 millones que financia la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump para el resto de su mandato.

La medida, aprobada por la Cámara de Representantes y la semana pasada por el Senado, debe ir ahora al despacho de Trump para su promulgación. Para el mandatario republicano constituye una victoria en uno de sus temas políticos emblemáticos.

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El proyecto prevé cerca de USD 38.000 millones para la policía de inmigración (ICE), unos USD 26.000 millones para la patrulla fronteriza (CBP) y cerca de USD 5.000 millones adicionales para costos imprevistos. Estos fondos se suman a los casi USD 140.000 millones ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados contra la inmigración.

El gobierno de Donald Trump se enfrenta a la presión de los partidarios de una línea más dura contra la inmigración, que lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de un millón de expulsiones anuales.

Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del Gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas.

Las críticas a la financiación del plan de Trump contra la migración

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, celebró en un comunicado tras la votación el hecho de que “los demócratas no podrán retirar la financiación” de ICE y de la CBP durante los próximos años. La aprobación llega tras varios meses de polémicas en torno a las prácticas de esas entidades.

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Los demócratas exigían importantes reformas para estas dos agencias desde la muerte en Mineápolis, en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos por agentes federales al margen de manifestaciones contra las operaciones de ICE en esa ciudad del norte de Estados Unidos.

“Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70.000 millones de dólares a ICE”, afirmó el lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries.

En febrero, la oposición de los legisladores demócratas llevó al Departamento de Seguridad Interior a una parálisis presupuestaria récord de más de 70 días.

Lo que no quedó en la aprobación de la ley en EE. UU.

Los demócratas pedían más restricciones sobre la forma de operar de ICE, en particular el uso sistemático de una cámara corporal por parte de sus agentes. El texto aprobado el martes finalmente no incluye estas reformas solicitadas por la oposición.

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Varias medidas reclamadas por Trump tampoco figuran en el proyecto de ley, en particular los USD 1.000 millones para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, ardientemente deseado por el presidente republicano.

También quedó fuera el fondo “anti politización de la justicia” de casi USD 1.800 millones, destinado supuestamente a indemnizar a personas que el Gobierno presenta como víctimas del sistema judicial.

La oposición demócrata lo había denunciado como una “caja negra” que podría beneficiar en particular a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Varios legisladores republicanos también expresaron su rechazo a esa iniciativa.

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