Esto dejó la segunda vuelta en Perú: conteo ajustado y sin ganador oficial

El presidente ejecutivo de la encuestadora Ipsos Alfredo Torres habla durante una rueda de prensa para presentar los resultados de las elecciones presidenciales en Perú este domingo, en Lima (Perú). Foto: EFE - Sebastián Blanco Salazar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Perú vivió este domingo 7 de junio una segunda vuelta histórica y extremadamente reñida: aunque el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, parece haber tomado una delantera frente a su contrincante de derecha, Keiko Fujimori, el margen es tan mínimo que aún no se ha declarado un ganador oficial.

Le recomendamos: Perú: el desafío de llegar a la presidencia más débil de la región

Qué ocurrió

La contienda presidencial de Perú de este domingo se definió en una segunda vuelta muy cerrada entre la candidata conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el candidato de izquierda Roberto Sánchez. La elección puso frente a frente dos propuestas y estilos políticos radicalmente distintos, lo que generó una jornada electoral de alta expectativa y tensión.

El recuento de votos ha sido extremadamente ajustado, con cambios pequeños en la ventaja a medida que han entrado más actas de diferentes regiones del país. En varios momentos, la brecha pareció moverse de un candidato al otro por menos de un punto porcentual, lo que alimentó la incertidumbre y la especulación. La densidad de los votos y la complejidad del proceso de escrutinio han hecho que el conteo se alargue y que la proclamación oficial no se produzca de forma rápida.

Le podría interesar: Colombia, con Petro y Cabal, epicentro de la desinformación en las elecciones de Perú

Además, distintos sondeos y conteos rápidos publicados por diferentes medios e instituciones dieron resultados distintos, lo que reforzó la idea de un empate técnico. Algunos reportes mostraban a Fujimori ligeramente arriba, mientras otros ubicaban a Sánchez en cabeza con un margen mínimo. Esta diferencia entre los estimados preliminares hizo más evidente que la elección era muy reñida y que el resultado final dependía de cada acta que aún no se había contabilizado plenamente.

Situación del conteo

Según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez se ha hecho con el 50,05 % de los votos, frente al 49,9 % de Fujimori.

El voto rural y el voto del exterior podrían inclinar el resultado final, por lo que se espera que el recuento siga durante días. Las zonas rurales tienen una dinámica electoral distinta y, en esta elección, su comportamiento podría haber sido clave para definir el ganador. Además, los votos enviados desde el extranjero llegan más tarde y se procesan en etapas posteriores, lo que prolonga el tiempo necesario para tener un conteo definitivo y oficial.

También se informó que la proclamación definitiva podría tardar por impugnaciones y carga procesal. Diversos partidos y candidatos tienen la posibilidad de presentar recursos y reclamos sobre actas o procesos específicos, lo que genera una fase de revisión adicional. La cantidad de impugnaciones y la complejidad del proceso electoral aumentaron la carga de trabajo de las autoridades competentes, lo que retrasa aún más la declaración oficial del ganador y la entrega de los resultados finales.

Contexto político

La elección fue muy polarizada y reflejó una fuerte división entre dos modelos políticos opuestos. Keiko Fujimori representa una línea conservadora y de derecha, con raíces en la tradición fujimorista, mientras que Roberto Sánchez es un candidato de izquierda con un discurso más enfocado en cambios sociales y económicos. Esta confrontación entre dos visiones tan distintas puso en evidencia las tensiones profundas que existen en la sociedad peruana y la falta de consenso sobre el rumbo del país.

El proceso también estuvo marcado por desconfianza y acusaciones de fraude en el contexto electoral más amplio. En los últimos años, Perú ha vivido una serie de crisis políticas y electorales que han aumentado la duda entre la ciudadanía. En esta elección, varios sectores expresaron preocupación por la transparencia del proceso y hubo rumores y declaraciones sobre posibles manipulaciones, lo que aumentó la tensión y la expectativa alrededor del resultado.

La polarización electoral también se vio acompañada de campañas intensas y de un ambiente de confrontación en los medios y en la opinión pública. Ambos candidatos y sus equipos movilizaron a sus bases con mensajes fuertes y, en muchos casos, con discursos que enfatizaron las diferencias y los riesgos de elegir al otro lado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com