Ariana Grande a la Casa Blanca tras detener migrantes: “No usen mi música en esta barbarie”

Ariana Grande respondió a un video que usó su canción "Bye" para hacer referencia a los arrestos de migrantes bajo el mando de Donald Trump. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

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Ariana Grande, cantante y compositora estadounidense, criticó a la Casa Blanca por usar su música en videos de detención de migrantes. El Ejecutivo publicó esta semana una pieza que documentaba la acción de unos agentes de ICE que esposaban y detenían personas, acompañada de la canción Bye. Eso provocó una respuesta por parte de la artista.

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Al mensaje que decía “adiós, el presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”, Grande replicó: “Por favor, no utilicen mi música con relación a esta barbarie, inhumanidad y atrocidad”. En consecuencia, la música fue retirada.

Grande no ha sido la única cantante que se ha pronunciado al respecto. De hecho, Sabrina Carpenter calificó de “malvado y repugnante” un video que utilizaba su música, específicamente la canción Juno, con fines parecidos: “No me involucren a mí o a mi música para beneficiar su agenda inhumana”.

De forma similar, Jess Glynne manifestó que se sentía indignada y agregó que su música “nunca trató sobre la división ni el odio”. Además, Kenny Loggins, que realizó la banda sonora de la película Top Gun, rechazó el uso de la canción Danger Zone en un video creado con inteligencia artificial que mostraba a Donald Trump piloteando un avión de combate vertiendo una sustancia sobre manifestantes en contra suyo.

En lo que va del gobierno del republicano, la Casa Blanca se ha referido a los migrantes como “aliens que caminan entre nosotros”. Bajo esa premisa abrió una página web que los compara con extraterrestres y presenta un mapa que muestra en tiempo real los arrestos de extranjeros.

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