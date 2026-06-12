Fujimori lidera y Sánchez quiere revisar los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú

Para que prosperara la idea de Roberto Sánchez, la propuesta de revisión debía ser aceptada por Keiko Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales. Sin embargo, el partido de la candidata rechazó la idea. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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El candidato izquierdista Roberto Sánchez le propuso este viernes a su rival derechista Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98 % con una leve ventaja a favor de ella.

Con el 98,27 % de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,004 % de los votos frente al 49,996 % de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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“Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, anunció Sánchez en conferencia de prensa.

Para que prosperara la idea, la propuesta de revisión debía ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales. Sin embargo, el partido de la candidata rechazó la idea, pues señaló que se respetará el marco legal y que esperarán con prudencia a que concluya el escrutinio.

El balotaje del 7 de junio enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El escrutinio ingresó a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días.

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Si bien esto es parte del proceso habitual, ahora ha cobrado importancia debido al ajustado resultado. La determinación final puede tardar entre dos y tres semanas en conocerse, según las autoridades electorales.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la Presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá al presidente interino, José María Balcázar, y se convertirá en el noveno mandatario del país en una década.

Según los más recientes resultados, Fujimori supera a Sánchez por 1.616 votos. Fuerza Popular registra 9.037.882 votos válidos, mientras que Juntos por el Perú alcanza 9.036.436 sufragios válidos. En declaraciones al diario El Comercio, a través del pódcast Tenemos que hablar, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, descartó un supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones peruanas.

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