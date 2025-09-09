Asamblea General de la ONU 2025: desafíos y prioridades globales

Delegados asistirán a una sesión plenaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York.
Foto: EFE - Ángel Colmenares
Del 9 al 28 de septiembre, la 80ª Asamblea General de la ONU reunirá en Nueva York a líderes mundiales para debatir los retos más urgentes: crisis climática, situación en Gaza, gobernanza de la inteligencia artificial, salud mental e igualdad de género, todo bajo el lema “Mejor juntos”.
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación