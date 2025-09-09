No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Asamblea General de la ONU 2025: desafíos y prioridades globales

La 80ª Asamblea General de la ONU arranca en Nueva York con clima, Gaza, IA, salud mental y género como ejes de un futuro en juego.

Laura Henao Arévalo
09 de septiembre de 2025 - 12:03 p. m.
Delegados asistirán a una sesión plenaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York.
Delegados asistirán a una sesión plenaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York.
Foto: EFE - Ángel Colmenares

Del 9 al 28 de septiembre, la 80ª Asamblea General de la ONU reunirá en Nueva York a líderes mundiales para debatir los retos más urgentes: crisis climática, situación en Gaza, gobernanza de la inteligencia artificial, salud mental e igualdad de género, todo bajo el lema “Mejor juntos”.

Le recomendamos:

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Naciones Unidas

ONU

América

Europa

Más Países

Estados Unidos

Nueva York

Israel

Palestina

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar