Asamblea General de la ONU 2025: desafíos y prioridades globales

Delegados asistirán a una sesión plenaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: EFE - Ángel Colmenares

Del 9 al 28 de septiembre, la 80ª Asamblea General de la ONU reunirá en Nueva York a líderes mundiales para debatir los retos más urgentes: crisis climática, situación en Gaza, gobernanza de la inteligencia artificial, salud mental e igualdad de género, todo bajo el lema “Mejor juntos”.

Le recomendamos: