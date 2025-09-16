El mensaje que dejó el presunto asesino de Charlie Kirk: fiscalía pide pena de muerte

Tyler Robinson, principal sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Utah, Estados Unidos. Foto: EFE - SCOTT G WINTERTON / POOL

Los investigadores del asesinato de Charlie Kirk, figura central del movimiento conservador en Estados Unidos, revelaron nuevas pruebas contra Tyler James Robinson, el joven de 22 años acusado de dispararle fatalmente durante un debate universitario en Utah el pasado 10 de septiembre.

Documentos judiciales detallan que Robinson envió mensajes de texto a su compañero de casa —con quien presuntamente mantenía una relación romántica— en los que prácticamente confesaba la autoría del crimen.

En uno de los mensajes, Robinson indicó: “Mira debajo de mi teclado”. Allí, según la acusación, el compañero encontró una nota con la frase “tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a tomar”.

Mientras se desarrollaba la búsqueda policial, Robinson continuó comunicándose con su compañero. El acusado de asesinato le pidió borrar los mensajes, le advirtió sobre el rifle usado y llegó a confesar: “Esperaba mantener este secreto hasta morir de viejo. Lo siento por involucrarte”.

La fiscalía sostiene que estas conversaciones fueron clave para imputarlo por asesinato agravado, junto con cargos por disparo de arma de fuego, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. La fiscalía ya anticipó que pedirá la pena de muerte.

Pero los mensajes privados no fueron el único canal donde Robinson se atribuyó el ataque. Según reportó The Hill, el sospechoso también publicó en un grupo de Discord el mensaje “fui yo ayer. Perdón por todo esto”.

La empresa tecnológica confirmó la autenticidad de la cuenta vinculada al sospechoso, aunque aclaró que no ha hallado evidencia de que el ataque fuera planeado en su plataforma.

El asesinato estuvo rodeado además de otros elementos de la cultura digital. Los casquillos encontrados en la escena del crimen tenían inscripciones con referencias a videojuegos y memes.

Entre las referencias está el mensaje “Hey fascist! Catch! ↑ → ↓↓↓” (¡Oigan, fascistas! ¡Atrapen!, en español), un aparente guiño al popular juego Helldivers 2; y “Bella ciao”, canción emblemática del antifascismo italiano, que reapareció en series como La Casa de Papel y videojuegos como Far Cry 6.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reconoció el domingo en NBC que no comprendió las inscripciones hasta que le explicaron sus referencias digitales.

“(Lo que vimos en esos casquillos) es la memificación que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy”, señaló, aludiendo a la influencia de subculturas de internet.

Piden pena de muerte para Kirk

La Fiscalía oficializó su acusación con siete cargos contra Robinson, incluyendo homicidio agravado.

“(Es) una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”, dijo en rueda de prensa el fiscal Jeff Gray.

Gray además notificó que su despacho perseguirá la pena de muerte como castigo, caso Robinson sea hallado culpable.

“No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen”, añadió.

