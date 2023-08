Ecuador: reportan fallas en medio de jornada electoral que avanza con normalidad

Ecuador va este domingo a las urnas a elegir al presidente o presidenta, así como a la nueva Asamblea Nacional, que terminarán el periodo actual, que culmina en 2025.

En medio de la peor crisis de orden público de la historia del país, más de 53.000 efectivos de la Policía han sido desplegados para custodiar la seguridad de las elecciones.

Hasta el mediodía, se reportaba total normalidad en el avance de las elecciones, aunque han surgido denuncias sobre fallas en el voto electrónico desde el exterior.

¿Por qué hay elecciones hoy en Ecuador?

Las de hoy no son elecciones generales anticipadas, sino que son consecuencia de la muerte cruzada invocada por el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado, justo cuando la Asamblea se disponía a debatir su destitución.

Esta figura permitió al presidente disolver el Legislativo, pero el jefe de Estado también debe dejar el puesto para el que fue elegido (para el periodo 2021-2025).

La sombra de un magnicidio

El país se acerca a las urnas en pleno estado de excepción, decretado por el gobierno, en medio de la peor crisis de seguridad de su historia y bajo la sombra del reciente magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto. En su reemplazo, fue nombrado Christian Zurita.

En la contienda, además, se disputan la presidencia la candidata correísta Luisa González, quien encabeza las encuestas; el líder indígena Yaku Pérez; el exvicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner; el llamado “Bukele ecuatoriano”, por su discurso de “mano dura”, Jan Topic; el empresario Xavier Hervas (de RETO), el exlegislador Daniel Noboa (de ADN) y Bolívar Armijos (Amigo).

¿Habrá segunda vuelta?

Para ganar en primera vuelta es necesario tener la mayoría absoluta (la mitad más uno) o una ventaja superior a diez puntos y al menos 40 % de los votos.

Según los analistas, pese a que González es la favorita, no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. “Así las cosas, y con un repunte del tema de la mano dura, es muy posible que González llegue a la segunda vuelta contra un candidato que agite esa bandera. Será un balotaje entre dos proyectos incompatibles: de un lado, la vuelta por el Estado de bienestar, que ve en la inversión social el mejor antídoto para la delincuencia; de otro, el discurso policivo basado en la recuperación de la autoridad entendida exclusivamente en términos de monopolio de la fuerza”, escribió el profesor Mauricio Jaramillo para este diario.

Más violencia electoral

Los días previos a la elección estuvieron rodeados de sendos incidentes de seguridad, como el atentado en contra del candidato Noboa, que él mismo denunció, pero que las autoridades descartaron que estuviera dirigido a él, o la balacera que este fin de semana también presenció el candidato Sonnenholzner y por la que pidió abrir una investigación.

Todo esto sucede semanas después de que no solo fuera asesinado el aspirante Villavicencio, que figuraba entre el segundo y cuarto puesto en las encuestas, sino también el alcalde de Manta, Agustín Intriago; el dirigente correísta en Esmeraldas, Pedro Briones; y el aspirante a la Asamblea Rider Sánchez.

La consulta del Yasuní y el Chocó Andino

En medio de este contexto, Ecuador también vota este domingo dos importantes consultas populares. Una de ella definirá el futuro de la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní.

El pueblo ecuatoriano decidirá si se debe seguir perforando uno de los rincones con más biodiversidad de la Amazonía, o si ese petróleo, fuente importante de recursos económicos, se queda bajo tierra.

Por otro lado, en Quito, se votará para prohibir todo tipo de minería legal en el Chocó Andino, un espacio natural declarado en 2018 por la Unesco como reserva de la biósfera.

Tanto el CNE como la misión de observación electoral de la OEA reportaban antes del mediodía total normalidad en el desarrollo de las elecciones, con excepción del voto electrónico.

La OEA exhortó a solucionar de manera expedita los problemas suscitados en el voto telemático.

Durante una visita a un recinto de votación en Quito, la jefa de la misión electoral de la OEA en Ecuador, la panameña Isabel de Saint Malo, indicó que se encuentran “satisfechos” con los reportes de normalidad que tienen de los observadores del organismo internacional desplegados en 20 provincias del país.

El candidato Jan Topic también se manifestó después de votar. “Votamos en familia. Por nosotros, por nuestros seres queridos y por los que vendrán”, aseguró en su cuenta de Twitter (rebautizada X).

Votamos en familia. Por nosotros, por nuestros seres queridos y por los que vendrán.



Sigamos votando por la única opción que nos llevará #DelMiedoALaEsperanza! ✊🇪🇨



Se los prometo, queridos ecuatorianos: dentro de poco #TodoVaAEstarBien#JanTopic #JanTopicPresidente pic.twitter.com/AMQh6VzTo1 — Jan Topic (@jantopicecuador) August 20, 2023

Christian Zurita, quien reemplaza al candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio en las elecciones generales extraordinarias de Ecuador, aseguró este domingo que el país vive “momentos difíciles y oscuros”.

“Son momentos difíciles y oscuros para el país, pero estamos a la altura de las circunstancias, vamos a enfrentar con determinación lo que significa sacar adelante este país, bajo los principios y programas que nos hemos puesto”, dijo en unas cortas declaraciones, rodeado de policías especiales y militares, emitidas en el recinto electoral donde está registrado.

Tras tomar las papeletas de votación y antes de entrar a sufragar, Zurita señaló en una de las papeletas el recuadro para votar en el casillero de su movimiento político “Construye-listas 25″ y dijo: “con valentía”.

Ataviado con casco y chaleco antibalas, Zurita anotó este domingo que “hay que dejar en evidencia todas las posibles amenazas que existen”, pero no pudo seguir con sus declaraciones por la alta custodia que lo rodeaba y lo llevaba hasta el vehículo, con un escudo antibalas desplegable que lo protegía allí por donde trataba de avanzar.

#Urgente "¡VAMOS A SACAR ADELANTE A ESTE PAÍS!"



El candidato a la presidencia, Christian Zurita @christianzr, arribó a la Unidad Educativa República de Bolivia, en el norte de Quito, con chaleco antibalas y casco especial.#EleccionesEcuador2023 pic.twitter.com/uTySiLtUZi — 🇪🇨 La Data Ec (@LaDataEc) August 20, 2023

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, señaló este domingo que el país llega a las elecciones generales anticipadas en un “momento complejo” y pidió el respeto a los resultados de los comicios en los que se designará a su sucesor, a los integrantes del Parlamento y se responderá a dos plebiscitos.

En una rueda de prensa tras sufragar en la ciudad portuaria de Guayaquil, Lasso pidió que se respete la decisión de los ecuatorianos en las urnas en un “ambiente de paz y tranquilidad”, después de que la campaña electoral quedase marcada por el asesinato de Villavicencio.

Este es un día especial para los ecuatorianos, fruto de un proceso inédito y constitucional que se dio al disolver la Asamblea Nacional, para poner fin a una irracional obstrucción de algunos sectores políticos que tenían sumido al país en una profunda crisis.



Así como el pueblo… pic.twitter.com/Zl0PgvZfre — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 20, 2023

El candidato Yaku Pérez aseguró que en las elecciones generales extraordinarias de este domingo en Ecuador ganará la honestidad a la corrupción y la ecología al extractivismo.

El indígena izquierdista y ambientalista señaló que hoy gana “la vida, la esperanza, el Yasuní y el Chocó”, en referencia estas dos últimas al plebiscito para dejar en tierra el petróleo del importante yacimiento en la Amazonía, y para prohibir la minería en la zona del Chocó Andino, catalogado como reserva de la biósfera por la Unesco.

En una rueda de prensa tras ejercer el derecho al voto en su natal Cuenca, ciudad andina del sur del país, Pérez indicó que los “anteriores gobiernos ya tuvieron la oportunidad” pero llevaron a Ecuador a una “tragedia nacional, y este rato, “el país está quebrado”.

“Nos va a tocar levantar, reconstruir y rehabilitar. Va a ser duro salir de esta violencia estructural”, añadió.

Aseguró que la suya es una candidatura que no está manchada de corrupción, y se mostró convencido de pasar a la segunda vuelta y ganar: “Vamos a tener las riendas del Ecuador para cambiar para siempre la historia” y superar la violencia que vive el país, dijo.

Nuestro país ya pasó por banqueros, empresarios y todos nos han dejado una tragedia nacional.



Con firmeza y corazón vamos a inaugurar la honestidad, en un año y medio podemos construir el #Ecuador del futuro con seguridad e inversión social. #Vota2 #YakuEsTodo 🇪🇨✌🏼 pic.twitter.com/pjlNedhF1G — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) August 20, 2023

Pasadas las 9 de la mañana, la candidata Luisa González ejerció su derecho al voto.

Ecuador querido 🇪🇨 a votar con fe que muy pronto llegan días mejores con seguridad y bienestar. ¡Hoy, haremos historia! ✊🏼#ResurgirDeLaPatria pic.twitter.com/TL4ggaLE6Z — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) August 20, 2023

Durante la jornada, la aspirante cercana al expresidente Rafael Correa ha hecho varias denuncias sobre fallas en los votos desde el exterior.

“Irregularidades en el voto telemático en el exterior. 1) Mensaje del sistema diciendo que NO se registró el sufragio. 2) Mail diciendo lo contrario. Exigimos transparencia en las #ELECCIONES2023EC @cnegobec @DianaAtamaint”

Irregularidades en el voto 🗳️ telemático en el exterior.

1) Mensaje del sistema diciendo que NO se registró el sufragio.

2) Mail diciendo lo contrario.

Exigimos transparencia en las #ELECCIONES2023EC @cnegobec @DianaAtamaint pic.twitter.com/gbV3RnQFZi — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) August 20, 2023

Después de depositar su voto en un colegio de Guayaquil, el candidato Otto Sonnenhozlner aseguró que para cambiar la situación del país se necesitan “personas con honestidad, valentía, determinación y preparación”.

“La situación es grave y se necesitan personas que sepan exactamente qué hacer, sin improvisar, por las razones correctas, no por intereses personales ni por vanidad”, apuntó Sonnenhozlner, que ejerció de vicepresidente durante parte del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021).

El candidato lamentó nuevamente el incidente sufrido el sábado, cuando presenció un tiroteo entre la Policía y unos presuntos delincuentes en el lugar donde se encontraba desayunando con su familia, una situación que generó alarma entre los presentes en el local, sobre todo tras el asesinato el 9 de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

¡Vamos a cambiar el rumbo de nuestro Ecuador! 🇪🇨 pic.twitter.com/WDJPyxkEM9 — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) August 20, 2023

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, animó este domingo a los ecuatorianos a que acudan a votar en las elecciones generales extraordinarias para, de esa forma, condenar la violencia y ratificar su compromiso con la democracia.

“Quienes creemos en el Estado de Derecho, la respuesta debe ser democracia, democracia y más democracia. Invito a votar con optimismo y con la confianza de que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el CNE hemos puesto para garantizar unos comicios pacíficos y seguros mediante un plan de seguridad”, apuntó Atamaint.

Se volvió a referir a las razones por las cuales las elecciones no fueron aplazadas tras el asesinato de Villavicencio: “Pese a los sucesos ocurridos en estas semanas que causan dolor y enlutan la democracia del país, es necesario precisar que la no ejecución de los comicios podría representar la nulidad de los mismos. Estos hechos violentos no nos detendrán, porque la paz y la democracia la defendemos todos”, explicó Atamaint.

A las 7 de la mañana en punto abriendo los centros de votación, que estarán abiertos hasta las 5 de la tarde.

A las urnas están llamados a votar más de 13,4 millones de ecuatorianos.

