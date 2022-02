“Aspersión es decisión soberana de Colombia”: subsecretario de Estado de EE. UU.

Edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington. Foto: MICHAEL REYNOLDS

La propuesta de nombrar a Colombia como aliado principal no miembro de la OTAN fue la mayor noticia que surgió de la audiencia sostenida ayer en el Senado de Estados Unidos, en donde se propuso un proyecto de ley para reforzar la relación bilateral tras 200 años de estrechos vínculos entre los dos países. Sin embargo, el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta habló de otros asuntos fundamentales para el país, entre los que se destaca la aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito.

👀 Sugerimos: Senador de EE. UU. anuncia ley para declarar a Colombia aliado fuera de la OTAN

El asunto causó una intensa serie de preguntas y respuestas entre el senador republicano Jim Risch y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Risch, senador que detenta el mayor rango en el Legislativo, le preguntó a Nichols, quien estuvo de visita en el país la semana pasada, si, ante la proliferación de cultivos de coca en el país, es posible avanzar en la estrategia de erradicación sin aspersión, a lo que el funcionario respondió que la erradicación manual y en general los esfuerzos para mejorar la vida de la población rural “pueden fortalecer la habilidad de Colombia para atender los cultivos ilícitos de coca”, así como contribuir a la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz.

A esto, Risch contrapreguntó a Nichols si no cree que la aspersión aérea es una forma “más robusta” para combatir los cultivos, a lo que el subsecretario contestó: “Es una decisión soberana de cada país. Será decisión de Colombia”, dijo, y añadió que sea cual sea la determinación, Estados Unidos buscará trabajar con Colombia para atajar el problema. Sin embargo, el republicano le replicó: “Esa no era la pregunta”, e insistió en la cuestión de si cree o no que la aspersión es la forma más “eficiente”. El funcionario explicó que con la aspersión puede haber efectos secundarios en detrimento del sustento de la población rural. “No creo que solo se deba ver el número de hectáreas erradicadas, sino también el impacto completo de la política”. Ante la insistencia de Risch en el asunto, Nichols concluyó diciendo que la administración se limita a “animar” a Colombia a que tome la mejor decisión al respecto.

El subsecretario aprovechó la oportunidad para insistir ante el Senado en la nueva política de drogas puesta en marcha por esta administración, que ha sido reconocida por ser menos punitiva y por tener una perspectiva de salud, desarrollo rural y cuidado medioambiental. Según Nichols, el Gobierno estará dispuesto a seguir trabajando en esto independientemente de quién llegue a la Presidencia de Colombia en las próximas elecciones.

📌 Recomendamos: Así falló el Gobierno Duque en su intento de regresar a la aspersión con glifosato

¿Qué contiene el proyecto de ley?

Durante la audiencia, el presidente del Comité, Bob Menendez, presentó a grandes rasgos la propuesta legislativa para fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos. Además de la propuesta para estrechar los lazos con la OTAN, Menendez aseguró que se busca colaborar en materia de derechos humanos y derechos laborales, pero también en aspectos económicos, como la inversión y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, teniendo en cuenta la posición geográfica estratégica que tiene Colombia. Esto, en momentos en que Estados Unidos trata de que China figure menos en cuestiones como la logística global.

Menendez destacó que también se busca fortalecer el emprendimiento de mujeres y las poblaciones afro e indígena, así como contribuir a la conservación de la biodiversidad colombiana. Por supuesto, no dejó de mencionar el apoyo al Acuerdo de Paz, que, en sus palabras, sigue siendo en “la mejor herramienta, aunque imperfecta, para construir la paz”. Como curiosidad: el presidente del Comité hasta mencionó la película Encanto. “Hoy es más probable que las nuevas generaciones en New Jersey canten sobre Bruno y no que se reciclen lugares comunes del narcotráfico de los años 80 y 90″, dijo.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

¿Cómo es vista Colombia?

El aumento de las hectáreas de cultivos de uso ilícito así como la acción de grupos criminales que “aterrorizan” a las comunidades locales estuvieron en los puntos que Menendez destacó sobre la actualidad colombiana. Al igual que varios de sus compañeros de audiencia, destacó como ejemplar la respuesta de Colombia a la crisis migratoria de Venezuela, y no dejó de hacer mención a las notables protestas sociales del año pasado motivadas por la reforma tributaria.

En la palabra continuó el senador Risch, quien destacó que la seguridad interna del país está “bajo presión como consecuencia de fallas en el Acuerdo de Paz de 2016″, así como de la crisis humanitaria y de seguridad creada por Nicolás Maduro. “Nuestros aliados colombianos necesitan apoyo para confrontar organizaciones criminales transnacionales y terroristas y manteniendo una disuasión creíble frente a las emergentes amenazas de seguridad en la región (...) Igualmente preocupante es la influencia negativa de malignos actores estatales, como Rusia y China”.

🌎 Recomendamos: [Análisis] Relativicemos el éxito de la “diplomacia” china de las vacunas

Risch profundizó en esto, y aseguró que “las campañas rusas de desinformación y su exportación de armas sofisticadas y de prácticas represivas al régimen de Maduro son una amenaza creciente a la seguridad de Colombia y la estabilidad del norte de Sudamérica”.

Todo esto sucede, vale la pena recordar, en un momento de tensión geopolítica entre Occidente y Rusia y sus aliados por la presencia de tropas enviadas por Vladimir Putin a la frontera con Ucrania.

📄 Más sobre esto en: Bombardeo en jardín infantil en Ucrania desata mar de acusaciones: ¿qué pasó?