Un ataque a gran escala en el centro de Haití desplaza a cientos de personas

Imagen de archivo del 31 de agosto de 2025 que muestra a un integrante de un grupo de autodefensa patrullando. Foto: EFE - Patrice Noel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque a gran escala en el centro de Haití mató a por lo menos una docena de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Las bandas armadas, además, quemaron casas y obligaron a cientos de haitianos a desplazarse durante el fin de semana.

El ataque ha sido atribuido a Gran Grif, una banda que opera en el área desde hace meses y que ha perpetrado matanzas como la de octubre de 2024, cuando al menos 100 personas fueron asesinadas.

De acuerdo con información policial citada por la Associated Press, en esta ocasión el 50 % de la región de Artibonite cayó bajo el control de las bandas que asediaron ciudades como Bercy y Pont-Sondé.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, el ataque había sido advertido, pero las autoridades no actuaron a tiempo.

Guerby Simeus, un funcionario de Pont-Sondé, le dijo a la agencia de noticias que la fuerza policial no es suficiente. Hay que recordar que los policías kenianos que llegaron al país el año pasado como parte de una misión respaldada por la ONU se concentran principalmente en la capital, Puerto Príncipe, ubicada en el suroeste.

Simeus cifró las víctimas mortales en al menos un docena.

Muchos de los sobrevivientes se desplazaron a la ciudad costera de Saint-Marc, en el oeste, agregó la AP.

Charlesma Jean Marcos, un activista político citado por la agencia, llamó a los sobrevivientes del ataque que se encuentran en la calle a que se refugien en estaciones de policía y edificios oficiales. “Muchas personas van a pasar hambre”, alertó la fuente.

Haití es el país más pobre del hemisferio occidental (con una tasa de pobreza que ronda el 60 %) y está sumido en una crisis social, económica y política, agravada desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise en 2021.

Desde entonces, las bandas criminales han tomado control de buena parte del país, perpetrando masacres y secuestros.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com