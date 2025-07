Bolsonaro reitera que es perseguido en medio de las tensiones entre Trump y Lula

El expresidente Jair Bolsonaro recibió mensajes de apoyo de Donald Trump, quien advirtió que él ha sido víctima de una cacería de brujas. Foto: EFE - Andre Borges

En medio de los roces que ha habido en los últimos días entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente Jair Bolsonaro realizó una publicación en redes sociales en la que reiteró que es perseguido en su país.

Esto se dio a conocer después de que el republicano emitiera mensajes sobre el juicio que enfrenta el exdirigente brasileño por golpismo y luego de que también amenazara al país suramericano con unos aranceles del 50 %, los cuales entrarán en vigencia el 1 de agosto y tienen justificación, según la Casa Blanca, en “los ataques insidiosos” del Gobierno de Brasilia contra la libertad de expresión y las elecciones libres.

Aunque en su mensaje no hizo referencia a ese gravamen en particular, Bolsonaro repitió el mismo argumento que viene usando desde hace tiempo. De hecho, a partir de la captura de pantalla de un informe que menciona su nombre de forma positiva en una encuesta para las próximas elecciones, escribió: “Jair Bolsonaro es perseguido porque sigue vivo en la conciencia pública. Incluso fuera del poder, sigue siendo el nombre más recordado y el más temido. Por eso intentan aniquilarlo política, moral y judicialmente. No por justicia, sino por miedo”.

- Mais uma pesquisa divulgada. E, mesmo com toda a manipulação já conhecida, os números continuam incomodando o sistema. Imagine se refletissem de fato a realidade das ruas.



- Jair Bolsonaro é perseguido porque segue vivo na consciência popular. Mesmo fora do poder, continua… pic.twitter.com/Pi7OngjLh7 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 9, 2025

En cambio, su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, sí emitió un trino más directo tras el anuncio de Trump y en contra de la administración del líder de los trabajadores: “Felicidades, Lula, has logrado arruinar a Brasil. Después de tantas acciones provocando a la mayor democracia del mundo, aquí está el resultado de la vergüenza de tu política internacional (...). Ahora también has logrado perjudicar a las empresas, las cuales generan empleos aquí y perderán competitividad en el mundo. El resultado: desempleo potencial para millones de brasileños. ¡Ya no eres apto para gobernar nuestro país!”.

Parabéns lula, você conseguiu ferrar o Brasil!

Você está com raiva dos brasileiros? Seu anti-patriotismo não tem limites!

Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada.

Desde Janja, mandando… pic.twitter.com/juXalYX8iW — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 9, 2025

¿Qué ha dicho Donald Trump sobre Jair Bolsonaro?

A través de su red social, Truth Social, el líder de la Casa Blanca publicó una serie de mensajes a favor del expresidente brasileño, quien en este momento se encuentra en medio de un proceso judicial: "Voy a estar muy atento a la caza de brujas contra Jair Bolsonaro". Sostuvo, además, que Brasil “lo está tratando de forma terrible” y dijo que ha “observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo”.

Sus primeros pronunciamientos obtuvieron una respuesta oficial por parte de Lula: “La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”. Con respecto a la amenaza de los aranceles estadounidenses, agregó que Brasil puede actuar en “reciprocidad”.

Pero eso no fue todo. Este mismo miércoles, la Cancillería de Brasilia mandó a llamar al encargado de negocios estadounidenses, Gabriel Escobar, por una nota emitida desde el recinto diplomático en la que se lee que “la persecución política contra Bolsonaro, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas” del país.

