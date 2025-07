Los hutíes se adjudicaron el ataque contra un segundo barco en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes celebraron el hundimiento total del "Eternity C", atacado por ellos cuando navegaba por el suroeste de la ciudad portuaria yemení de Al Hodeida. Foto: EFE - EFE

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este miércoles un mortal ataque contra un buque mercante en el mar Rojo, el segundo en menos de 24 horas desde que estos insurgentes reanudaron sus operaciones militares en esta estratégica vía comercial.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, declaró que las fuerzas navales del grupo atacaron al navío “Eternity C” en un acto de solidaridad con los palestinos en Gaza, ya que el buque se dirigía a Eilat, en Israel.

La ofensiva de los rebeldes de Yemen contra el buque de bandera de Liberia, que comenzó el lunes, dejó tres tripulantes muertos y al menos dos heridos, uno de ellos un electricista ruso que perdió una pierna, informó a la agencia AFP la misión Aspides, fuerza de la Unión Europea desplegada en el mar Rojo en respuesta a los ataques.

Saree dijo que los hutíes “se movilizaron para rescatar a miembros de la tripulación, darles atención médica y transportarlos a un lugar seguro”. Estados Unidos, por su parte, acusó a los hutíes de secuestrar a miembros de la tripulación del buque y lanzó un llamado para su liberación inmediata.

La misión Aspides informó este miércoles que 19 personas que estaban a abordo del “Eternity C” siguen desaparecidas y que continúan las operaciones de búsqueda y de rescate. Seis tripulantes fueron rescatados.

Ahora bien, otras cifras apuntan a que cuatro miembros de la tripulación del “Eternity C” (un ruso y tres filipinos) murieron en el ataque, según un representante de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, citado por The Guardian. El operador del barco, Cosmoship Management, no ha respondido a las solicitudes de confirmación de víctimas o heridos.

Los hutíes, grupo que controla amplias franjas del territorio de Yemen desde hace más de una década, comenzaron a atacar a Israel y a barcos en el mar Rojo y el golfo de Adén poco después de que estallara el asedio contra Gaza en octubre de 2023.

Los rebeldes reivindicaron un ataque el domingo contra el buque “Magic Seas”, pese al acuerdo de alto al fuego cerrado en mayo con Washington, que puso fin a semanas de intensos bombardeos estadounidenses. El enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, expresó este miércoles su preocupación por la “escalada” en la zona.

¿Qué tiene que ver Estados Unidos con lo que está pasando en el mar Rojo?

Pese al acuerdo de cese de hostilidades, los hutíes advirtieron que retomarían la ofensiva en caso de que Washington atacara a Irán, su principal aliado. El grupo también hizo el compromiso de mantener abiertas las rutas marítimas. Sin embargo, a finales de junio, Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes y los hutíes prometieron retomar sus ataques.

De hecho, desde el domingo, los insurgentes aseguraron que los barcos que sean propiedad de empresas vinculadas a Israel son un objetivo legítimo y se comprometieron a seguir atacando a las embarcaciones afiliadas a dicho país “hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el bloqueo”. Ahora bien, ni el “Magic Seas” ni el “Eternity C” eran propiedad israelí. Ellos atracaron allí en el pasado.

