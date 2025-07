Fiscalía de Brasil pide condenar a Bolsonaro por “golpe de Estado”

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en la sesión de interrogatorio ante el Tribunal Suprema, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fiscalía de Brasil pidió este martes condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus exsubordinados por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, entre otros delitos, según un comunicado oficial.

El exmandatario brasileño de extrema derecha podría ser condenado a prisión por la corte suprema por un supuesto intento de impedir la asunción de su rival Luiz Inacio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

“Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por (...) organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la fiscalía.

La extrema derecha respalda a Bolsonaro

La extrema derecha brasileña cerró filas con el expresidente Bolsonaro tras el pedido de la Fiscalía.

“Solo existe ese camino”, dijo el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario que está desde marzo pasado en Estados Unidos abogando ante el Gobierno de Trump por “justicia” para su padre y se ufana de haber influido en la amenaza del líder republicano de aplicar aranceles del 50 % a Brasil a partir del 1 de agosto.

El diputado compartió en sus redes sociales un video divulgado por el pastor evangélico Silas Malafaia, una importante voz de la extrema derecha, quien sostiene que, tras el pedido de condena que presentó la Fiscalía, Brasil deberá elegir entre una “amnistía” para los acusados de golpismo o “los aranceles de Trump”.

Según la Fiscalía, Bolsonaro y otros siete reos —en un juicio que tramita en la Corte Suprema— incurrieron en los delitos de “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio protegido”.

Le recomendamos: Brasil, soberanía y multilateralismo en tiempos de aranceles políticos

El fiscal general, Paulo Gonet, sostuvo en los alegatos finales del proceso, entregados al tribunal este lunes, que durante la investigación fue obtenido “un amplio conjunto de pruebas”, que incluye manuscritos, archivos digitales y documentos que revelan “la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas”.

El complot habría comenzado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya investidura se intentaba impedir.

Según la Fiscalía, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de ultras intentaron alentar a los militares a derrocar al nuevo Gobierno.

El presidente Trump amenazó la semana pasada con los aranceles del 50 % a todos los productos brasileños en una carta cuyo primer párrafo cita explícitamente el proceso contra Bolsonaro.

Vea también: Brasil convocó al encargado de negocios de EE. UU. por una defensa a Bolsonaro

Trump justificó esa medida en que, en su opinión, Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” de una Justicia brasileña que también dicta “órdenes secretas” e “ilegales” contra empresas de internet con base en Estados Unidos que fueron sancionadas en Brasil por violar las leyes del país.

También citó un supuesto desequilibrio de la balanza comercial bilateral, ya desmentido por los propios datos estadounidenses, que revelan un comercio ampliamente favorable a la potencia del norte.

Tras recibir los alegatos de la Fiscalía, la corte dará un plazo para que los acusados presenten sus últimos argumentos y el caso entrará de lleno en la fase del juicio oral, que concluirá con unas sentencias que se calcula que podrían ser dictadas entre septiembre y octubre próximos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com