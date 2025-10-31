Brasil incauta armas de la Fuerza Armada de Venezuela durante operativo contra el Comando Vermelho

En su cuenta de Instagram Vinicius Domingos mostró las armas incautadas en un video. Foto: Archivo Particular

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que entre el arsenal confiscado al grupo criminal Comando Vermelho durante el operativo realizado en Vila Cruzeiro y otras favelas de Rio de Janeiro se encontraron armas pertenecientes a la Fuerza Armada de Venezuela.

El jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas de la Policía Civil, Vinicius Domingos, confirmó el 30 de octubre que el recuento incluye dos armas procedentes de Venezuela, una de Perú y una de Argentina.

Entre el material incautado también se hallaron fusiles G3 alemanes, FAL belgas, AK47 rusos y armas de plataforma AR estadounidenses, aunque Domingos precisó que cerca del 90 % de estas últimas serían falsificadas.

El análisis preliminar fue realizado por la Coordinación de Fiscalización de Armas y Explosivos (CFAE), un departamento técnico de la Policía Civil que investiga la procedencia del material bélico y las posibles rutas del tráfico ilegal.

Según las autoridades, las pericias se encuentran en su fase inicial y serán determinantes para establecer cómo llegó este armamento militar a manos del grupo criminal.

Entre las piezas decomisadas destaca un fusil FAL con inscripción de las Fuerzas Armadas argentinas, que podría estar vinculado con un lote de 43 armas desaparecidas hace más de 14 años del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, Argentina, un caso aún bajo investigación judicial.

El operativo en los complejos de Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, dejó 132 fallecidos, según informó la Defensoría Pública de Brasil, mientras que el Gobierno regional ha confirmado hasta ahora 119 víctimas, incluyendo cuatro policías.

El secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, aseguró que “solo fueron abatidos los sospechosos que optaron por el enfrentamiento” con los funcionarios policiales, y que quienes se entregaron fueron trasladados a la comisaría.

