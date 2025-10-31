En México capturaron a 16 personas por asesinato de B King y Regio Clown

Combo de fotografías que muestra a los artistas Bayron Sánchez Salazar , conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos. Foto: EFE - bkingoficial/ regioclownn

Seis mexicanos y diez extranjeros de una red criminal fueron detenidos por su presunta relación con el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, informaron este jueves autoridades locales.

El crimen estuvo relacionado con la “distribución y comercialización de narcóticos” en eventos donde aparecieron los músicos, informó la fiscalía del estado de México, donde se encontraron los cadáveres de los músicos en septiembre pasado.

Entre los detenidos destaca un mexicano identificado como Cristopher “N” (por ley se reservan los apellidos) alias “El Comandante”. Fue capturado este jueves y es señalado como uno de los principales responsables del crimen.

Según las investigaciones, Sánchez y Herrera debían encontrarse con este individuo el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez con vida en Ciudad de México.

Ambos colombianos viajaron a este país en septiembre pasado para presentarse en una serie de eventos. Su mánager denunció su desaparición y sus cadáveres fueron encontrados el 22 de septiembre en un municipio del estado de México, vecino de la capital.

El asesinato cobró relevancia en medios de comunicación de ambos países e incluso generó pronunciamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su par mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este caso es investigado por las fiscalías de la capital y del estado de México.

Entre los detenidos hay además mujeres y hombres originarios de España, Colombia, Cuba y Venezuela, añadió el comunicado, según el cual las capturas se dieron en días y lugares distintos.

La venta de drogas

Según el informe de la fiscalía, el primero que brinda con detalles de las investigaciones, los asesinatos de Herrera y Sánchez se produjeron luego de que ambos participaron en eventos musicales en los que se comercializaron drogas sintéticas procedentes de Colombia.

El móvil del crimen sería en represalia luego de que Regio Clown supuestamente vendiera sin autorización droga en esas fiestas y revelara datos de uno de los líderes de la célula criminal identificado por el alias de “El Pantera”, quien sigue libre.

“El Comandante” recibió entonces órdenes de este último individuo para que se comunicara con los colombianos, a quien les hizo creer que iban a hacer “negocios”, según el informe de las autoridades.

Las víctimas fueron llevadas a un taller mecánico de Ciudad de México, donde se presume fueron asesinadas, según el documento, que no detalla autores materiales del crimen.

Los cadáveres fueron trasladados al municipio de Cocotitlán, donde se hallaron.

En medio de la violencia ligada al narcotráfico que sacude a México desde hace casi dos décadas, varias personas ligadas al mundo de la música y la televisión han sido asesinadas en los últimos años.

Entre las víctimas se cuentan tres productores de Netflix, cantantes y hasta una banda completa.

