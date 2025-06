Brasil: se incendia globo aerostático con 22 personas a bordo; al menos 8 muertos

Un globo en llamas cayendo sobre Praia Grande, Brasil. Foto: Archivo particular - Archivo particular

Al menos ocho personas murieron este sábado tras incendiarse un globo aerostático en Praia Grande, Santa Catarina, en el sur de Brasil. El aparato transportaba a 22 personas cuando se prendió fuego en pleno vuelo y cayó. El gobernador Jorginho Mello confirmó las muertes y dijo que los equipos de rescate siguen buscando a más víctimas. Solo dos sobrevivientes han sido encontrados con vida.

🔑 Las claves del accidente de globo en Brasil

El globo cayó la mañana del sábado en Praia Grande, Santa Catarina. Transportaba a 22 personas; al menos 8 murieron y 2 sobrevivieron. Videos muestran el globo envuelto en llamas antes de caer. La ciudad es famosa por sus vuelos turísticos en globo. Es el segundo accidente de este tipo en menos de una semana.

👉 ¿Por qué importa?

Los vuelos en globo son una actividad turística popular en esta región brasileña. El accidente reabre el debate sobre la seguridad de estos paseos. Además, ocurre solo días después de un incidente similar que dejó una mujer muerta en São Paulo.

🎤 Habló el gobernador

“Estamos consternados por el accidente de un globo en Praia Grande, esta mañana del sábado. Nuestro equipo de rescate ya se encuentra en el lugar… Hasta el momento, hemos confirmado ocho muertos y dos sobrevivientes”, declaró el gobernador local, Jorginho Mello, en X.

🔍 Se buscan sobrevivientes

Las autoridades siguen en la zona intentando encontrar a los 12 ocupantes restantes. La Policía Civil abrió una investigación para establecer responsabilidades y evaluar si hubo negligencia en las condiciones del vuelo.

