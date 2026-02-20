Buscan a colombiano que habría matado a su esposa y ocultado su cuerpo en EE. UU.

Según la familia de la víctima, el esposo era celoso, controlador y violento. Foto: Getty Images/iStockphoto - Prathaan

David Varela, de nacionalidad colombiana, es acusado en Estados Unidos de matar a su esposa, Lina Guerra, cuyo cuerpo fue hallado por las autoridades de Norfolk (Virginia) dentro de un congelador.

Según la prensa local, el hombre habría huido hacia Hong Kong y ahora la fiscalía buscaría su extradición hacia Estados Unidos para enfrentar los cargos.

“Los detectives localizaron a una mujer inconsciente, posteriormente identificada como Lina M. Guerra, de 39 años, de Norfolk, en una casa en la cuadra 300 de E Main Street el 5 de febrero”, informó la policía local, que agregó que fue declarada muerta en el lugar del hecho.

“Tras una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe el 10 de febrero, se dictaminó que la muerte de Guerra fue un homicidio”, dice el comunicado oficial.

La mujer había sido reportada como desaparecida el 4 de febrero. “Tras su investigación, los detectives acusaron a David Varela, de 38 años, de asesinato en primer grado”.

Aunque las autoridades no revelaron las circunstancias que rodearon este homicidio, la prensa local, citando una declaración jurada del FBI, informó que el cuerpo fue hallado el congelador de la cocina de la residencia.

El Canal 3 reportó que, según la policía, Varela voló a Hong Kong el 5 de febrero, el día después de que se reportó la desaparición de Guerra.

“La Policía de Norfolk colabora con el NCIS, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI en la búsqueda de Varela, reservista en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos. Las autoridades no han podido localizarlo desde su partida”, informó la cadena.

Paola Ramírez, cuñada de la víctima, le dijo al canal que Varela era un esposo celoso, controlador y violento.

De acuerdo con el reporte de Univisión desde Norfolk, la pareja llevaba 11 años de matrimonio.

La familia fue la que denunció la desaparición tras dos semanas sin noticias de la mujer. Varela les había dicho que ella había sido detenida por robar en una tienda. “Los registros judiciales confirmaron que Guerra nunca fue acusada ni condenada por este delito de hurto”, informó el Canal 3.

“Lina era el pilar de nuestra familia”, dijo Ramírez. “Ponía a los demás por encima de ella misma. Era muy querida y aventurera, trabajadora y muy humilde”.

Por su parte, la Marina de Estados Unidos, citada por Univisión, confirmó que Varela es reservista y que coopera con las autoridades en la investigación. “El Servicio de Investigación Criminal Naval participa en una pesquisa conjunta con la policía local”, informó el medio.

