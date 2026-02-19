Jefe del Comando Sur de EE. UU. llega a Venezuela tras caída de Maduro y analiza seguridad

Foto de referencia del despliegue del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe. Foto: Tomada de X del Comando Sur

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó el miércoles Venezuela, donde sostuvo reuniones con el gobierno que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Washington.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

Le recomendamos: Delcy Rodríguez anuncia que “próximamente” se reunirá con Gustavo Petro

Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. Delcy Rodríguez era su vicepresidenta y heredó el poder.

Rodríguez, gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

Donovan sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

“Durante el encuentro, los líderes reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”, indicó el comunicado estadounidense. “Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”.

Le podría interesar: El primer ministro de Catar llega a Venezuela: esto se sabe del objetivo de su visita

Las partes “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, señaló por su parte el gobierno venezolano.

La visita concluyó el mismo miércoles.

Donovan fue nombrado por el presidente Donald Trump en diciembre pasado, apenas días antes del ataque que llevó a la captura de Maduro. Asumió el cargo en febrero.

Sustituyó a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques a supuestas “narcolanchas” previos a la incursión.

El Comando Sur tiene operaciones en Centro y Sudamérica, así como en algunos territorios caribeños.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com