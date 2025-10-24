“Busco a mi hijo”: en México se inicia una operación para hallar más de 100 cuerpos

Miembros del grupo “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México hacen guardia mientras participan en la búsqueda de restos humanos en el Ajusco, Ciudad de México, el 23 de octubre de 2025. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Activistas, bomberos, autoridades y expertos forenses participaron este jueves en la búsqueda de restos humanos en una amplia zona boscosa de Ciudad de México donde según denuncias están enterradas más de un centenar de personas desaparecidas. La cita fue en el Ajusco, cerro de origen volcánico en el sur de la capital mexicana.

“Como es una zona sola, es por eso que a la gente (presuntos criminales) se les da la facilidad de venir a tirar los cuerpos”, dijo a la AFP Araceli Olmedo Cruz, de 40 años quien busca a su hijo Benjamín, quien fue visto por última vez en un barrio cercano en abril de 2024.

Los colectivos que participaron en esta buscada estiman que en la zona puede haber entre 130 y 150 cuerpos de enterrados u ocultos.

Le recomendamos: Lo que se sabe sobre las 48 bolsas con restos humanos halladas en México

Se estima que en México hay alrededor de 130.000 desaparecidos, la gran mayoría en medio de la violencia desatada luego de que en 2006 el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas.

Arnulfo García busca a su mamá, Plácida, de quien justo hace un año no sabe nada pero tiene la esperanza de que siga viva.

“Habíamos buscado en zonas urbanas de la ciudad, pegamos carteles”, dijo al explicar que decidió acudir a los trabajos en Ajusco para ayudar y tratar de contactar a autoridades que lo apoyen para localizar a su mamá.

Las jornadas de búsqueda fueron anunciadas por distintos medios y se prolongarán hasta el 31 de octubre.

Aunque en Ciudad de México no se han reportado hallazgos semejantes a las fosas clandestinas localizadas en distintos estados, algunas con más de cien cuerpos, en los últimos años se han multiplicado las denuncias de que el Ajusco es utilizado para ocultar cadáveres.

La búsqueda, en la que participan 430 personas, se realizó por sectores bajo la guía de personal que conoce la zona y con la presencia de elementos armados de la fiscalía capitalina.

Las madres escarbaban el terreno con horquillas y palas mientras otros con machetes y hasta maquinaria pesada cortaban la maleza.

El pasado 21 de octubre, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó que en México se están produciendo “desapariciones sistemáticas”.

Le podría interesar: ¿Quién es Aquiles Álvarez? El alcalde que responsabiliza a Noboa de la violencia en Ecuador

Los desaparecidos en México

Esta búsqueda se dio al tiempo de que las autoridades mexicanas aseguraron que en Jalisco se encontraron 48 bolsas con restos humanos.

Las desapariciones en México se han convertido en una constante que golpea a la población. Solo en Jalisco, según datos oficiales con corte a mayo de 2025, se registran 15.286 personas desaparecidas, una cifra que refleja la magnitud de la crisis.

Desde que comenzaron a registrarse oficialmente en 1952, las desapariciones en México ascienden a unas 134.000 personas en todo el país.

Según el analista Federico Nastasi, investigador del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CESPI) citado por Vatican News, esta crisis responde a “la trata de personas con fines de explotación, los asesinatos perpetrados por bandas criminales y la corrupción”.

El académico explicó que esta es “una de las epidemias que vive el país”.

Además, Nastasi recordó que, especialmente, en el centro y norte de México hay un contexto en el que los carteles del narcotráfico poseen una influencia que, en ocasiones, rebasa la del propio Estado.

En el país hay lugares conocidos como “las zonas rojas” a las cuales no se puede ingresar por el alto nivel de inseguridad, recalcó Nastasi.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com