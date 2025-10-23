Lo que se sabe sobre las 48 bolsas con restos humanos halladas en México

Imagen de referencia. En Jalisco, México, hay más de 15.000 personas desaparecidas. Esta fotografía se tomó en 2022 en aquel estado mexicano. Se estaban buscando restos de cuerpos. Foto: EFE - Francisco Guasco

Este jueves las autoridades de México reportaron que cerca a la capital del estado del oeste de Jalisco, Guadalajara, se encontraron 48 bolsas con restos humanos.

Tras el hallazgo se informó que que las labores de búsqueda aún no han terminado. Por ende, las autoridades no dieron el número de víctimas, pues la cifra esta sujeta a cambios.

Mientras los restos son analizados, Blanca Trujillo, la vicefiscal estatal de personas desaparecidas, declaró que se necesita “un avance en el tema forense” para contar a “cuántas víctimas equivalen” el número de bolsas.

Hace cuatro semanas, la fosa en la que estaban las bolsas, ubicada en un terreno abandonado en el municipio de Zapopan, fue hallada por un colectivo dedicado a la búsqueda de personas.

Desde ese momento inició el operativo de recuperación de cadáveres, que requiere la utilización de equipos de gran tamaño y potencia.

Esta tragedia recuerda las miles de desapariciones en Jalisco. Según los datos oficiales, con corte en mayo de 2025, este estado mexicano suma 15.286 personas desaparecidas, entre estas el 84.95 % son hombres y el 14.92 % mujeres.

Según el medio El Tiempo los expertos “atribuyen [las desapariciones] a la actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más violentos y poderosos del país”, que fue designado por Estados Unidos como “organización terrorista”.

El reporte de “sitios de inhumación clandestina”, actualizado hasta el 30 de septiembre, confirmó que en 2025 se identificaron, aproximadamente, 23 fosas, las cuales aun se están “procesando”.

Entre estas están las fosas clandestinas en el Rancho Izaguirre, el Panteón de San Sebastianito y en Colinas del Roble.

