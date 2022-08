Canciller Leyva avaló ausencia en sesión de la OEA sobre Nicaragua, según reporte

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, habría transmitido la decisión de no presentarse a la sesión de la OEA para abordar la crisis en Nicaragua. Foto: EFE - Carlos Ortega

Un informe del periodista Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol apunta a que el Gobierno de Gustavo Petro sabía de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua y eligió ausentarse, contrario a lo que ha sostenido la Cancillería.

El viceministro de Asuntos Multilaterales (E), Juan José Quintana, le dijo al reportero que la decisión de ausentarse de tal cita sí fue consultada con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien dio el aval para no asistir. Sin embargo, Quintana no contestó por qué el canciller tomó esa decisión.

Tras conocerse esta información, surge un nuevo interrogante: ¿qué motivó al gobierno Petro a ausentarse de la cita en la OEA?

El rompecabezas empieza a encajar y ahora, con la última revelación, el gobierno debe rectificar lo que publicó Noticias Caracol o aclarar por qué decidió ausentarse. Esto deja sin piso la excusa de la Cancillería que aseguraba que Colombia no se presentó a la reunión porque el embajador designado por Petro ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, “no se había posesionado”, algo que, de todas maneras, no tenía razón de ser, según le comentaron experimentados diplomáticos a El Espectador.

¿Por qué Colombia no ha dicho nada sobre Nicaragua?

Merlano plantea en su reportaje que esta ausencia puede significar un cambio en la postura de Colombia para abordar las acciones internas del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, incluidas sus múltiples violaciones a los derechos humanos.

Días atrás, consultamos al ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien decía que “no es excusa decir que no había embajador, es una locura”. La OEA, dice McFields, funciona con un representante permanente, que es el embajador, pero funciona con representantes alternos también. Es decir, pudo haber llegado un primer, segundo o tercer secretario o un agregado a la sesión. Cualquiera de estos puede sentarse en la silla. McFields no se explica cómo Colombia, con una de las delegaciones más grandes en la OEA, busca justificar su ausencia de esta manera.

“Nicaragua tiene tres funcionarios, otros tienen seis, pero Colombia tiene más de una docena. Es una delegación bien grande. Debido a estas características, Colombia siempre participa en todas las reuniones y foros y siempre mantiene reportes actualizados de todo, por su delegación bien nutrida. Si fuera una delegación corta, se podría explicar. Pero acá no hay excusa. Existen diez mil formas de participar. Cuando hay voluntad, las cosas se logran; cuando no, no se logran”, dice el diplomático.

McFields luego lanzó otra importante aclaración: “Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo extraordinario”.

McFields en persona ha usado este recurso del que habla y por eso resalta que Colombia puede pronunciarse todavía, acto que, hasta el viernes, el Gobierno no había hecho. “Casi 15 días después de que se pasó la resolución condenando la guerra en Ucrania, mi regalo de despedida de la OEA fue pedir que Nicaragua se sumara a esa resolución, 15 días después de que esta se hubiera aprobado. El gobierno Petro puede remitir una carta al secretario general y al presidente del Consejo Permanente diciendo: ‘Señores, por favor, atentamente, pido que se me anexe como patrocinador de esta importante resolución. Pido que se sume el voto de Colombia’. Esto solo si hay voluntad; si no, no se va a hacer. No lo digo porque me contaron, lo digo porque yo mismo lo hice el pasado 23 de marzo”.

Los comentarios para que Colombia sea patrocinador de la resolución que condena las acciones de Ortega en Nicaragua todavía no se han presentado. Esto, sumado a la declaración de Juan José Quintana, parece apuntar a una misma conclusión: el gobierno Petro elige abstenerse de comentar sobre la represión en Nicaragua.

