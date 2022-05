Candidatos presidenciales y carrera diplomática: ¿freno a las embajadas a dedo?

“Para mayo de 2021, el personal de carrera diplomática y consular ocupaba el 55 % de las direcciones de la Cancillería y hoy (enero de 2022) solo ocupa el 33 %, con un retroceso real del 22 %”, sostuvo la Asociación Diplomática y Consular de Colombia en un comunicado publicado en enero. Foto: pixabay

Hace unos meses, a los funcionarios de la carrera diplomática y consular de Colombia les cayó como baldado de agua fría la noticia de algunos nombramientos en las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿La crítica? La baja participación del personal de carrera en las embajadas y las nuevas designaciones, sin credenciales ni experiencia, en algunos cargos del servicio exterior.

Dentro de los anuncios estuvo la llegada del ingeniero químico y empresario Álvaro Gómez Jaramillo a la Embajada de Colombia en Reino Unido. Jaramillo trabajó en Familia y Productos Químicos Panamericanos, según los datos publicados por el Sistema de Hojas de Vida de la Presidencia de República. Sin embargo, el nombramiento que finalmente llevó al gremio a pronunciarse, fue el anuncio del nuevo director de Protocolo en la Cancillería: Jorge Rafael Vélez.

“Es tan atípica, sorpresiva e inconveniente esta situación, que sería solo la segunda vez desde la creación de la Carrera Diplomática en Colombia, que tan delicada posición no se confía a un funcionario de la misma”, se lee en un comunicado de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia publicado el 24 de enero de este año. Agregaron que esta sería primera vez que los actos ceremoniales y protocolarios de la trasmisión de mando no serán organizados por un embajador de la carrera diplomática.

Vélez, quien llegó a asumir el puesto, es abogado de la Universidad del Rosario, se ha desempañado como asesor legal, consultor jurídico, y contratista de la Unidad de Protección, entres otros cargos. En el Ministerio de Exteriores fue coordinador ceremonial diplomático.

📄📄 Algunas cifras de este asunto

“Para mayo de 2021, el personal de carrera diplomática y consular ocupaba el 55 % de las direcciones de la Cancillería y hoy (enero de 2022) solo ocupa el 33 %, con un retroceso real del 22 %”, sostuvo la asociación en el comunicado.

También explicaron que ocurre algo similar con las representaciones internacionales. “En los cargos de embajadores en el exterior, pasó del 30 % a solamente el 20 %, con un gran retroceso en un periodo en el cual el presidente de la República se había comprometido públicamente a llevar ese número al 50 %”, agregaron.

“Sin experiencia y con sueldazos”: A los reclamos de la asociación, se suma una publicación de marzo de 2021 del medio Vorágine. En su informe aseguran que de 257 nombramientos en el servicio exterior realizados por Iván Duque desde que se posesionó hasta el 5 de febrero de 2021, “solamente 45 de ellos se hicieron a personas que pertenecen a la carrera diplomática y consular: 8 embajadores y 37 terceros secretarios de relaciones exteriores, que es el escalafón más bajo de ese régimen”, se lee en la publicación del medio digital.

El Espectador les preguntó a los seis candidatos presidenciales: ¿Considera clave un cambio en el régimen de ascensos para garantizar que estos cargos estén ocupados por funcionarios capacitados?, ¿cómo hacerlo puntualmente?, ¿cree que es clave que estos cargos estén ocupados por personal de carrera? Esto fue lo que nos contestaron.

📌 Enrique Gómez

“Yo pensaría que el Departamento Administrativo del Servicio Civil se ha reglamentado y sí existe el reglamento, lo que pasa es que no hay voluntad política de aplicarlo debido a esa costumbre inveterada de comprar votos y complacencias políticas con el erario público y el interés nacional. No es de Duque, en eso no podemos ser injustos, porque si hay una tradición larga de vergüenza diplomática es esa, donde en la chanfa en el servicio exterior es lo que determina realmente cómo se proveen la mayoría de esos cargos.

Eso sí tiene que transformarse porque, insisto, las relaciones entre los países y la diplomacia es una cosa muy seria. El ejemplo típico más claro, más contundente, es cómo la lagartería, la contratación infame, la pérdida total de sentido común, se ha apoderado del litigio con Nicaragua.

Solo la voluntad política, la reunión permanente del consejo nacional de política exterior y la adopción pública formal e inquebrantable del interés nacional, su redefinición, van a darle a Colombia estatus. Es un proceso de larguísimo plazo. Tener una Cancillería creíble, consistente en el concierto de las naciones, es un proceso que nos tomará 20 o 30 años; será un proceso de política de Estado, a través de la profesionalización de nuestros agentes diplomáticos, claro está, y a través de la definición en consenso de cuáles son esas prioridades que conforman el interés nacional”.

📌 John Milton Rodríguez

“La carrera diplomática tiene un conocimiento de precedentes históricos, diplomáticos, que cuando usted simplemente cambia ese perfil por uno de un político burocrático, lo que hace es perder todo un contexto de defensa de soberanía nacional, como nos pasó en La Haya, que no me queda la menor duda que por estar jugando a ser políticos con la diplomacia, a pagar cuotas burocráticas con la diplomacia, nos pasa lo que nos pasa.

En mi gobierno se va a acabar eso. Por eso, mi candidatura ni ha coqueteado, ni ha tenido intereses de estar con la casta política de este país, porque aquellos que se meten con la casta política quedan tan endeudados en cumplir con cuotas burocráticas que no les alcanza ni siquiera a repartir lo que es del gobierno nacional, y tienen que acudir a instancias internacionales.

La carrera diplomática la voy a recuperar, la voy a fortalecer, la voy a privilegiar para poder defender la soberanía nacional. Los diplomáticos tienen que estar enfocados en la seguridad nacional, en la mejor atención de nuestros ciudadanos en otros países. Nuestros diplomáticos tienen que estar enfocados en fortalecer las relaciones comerciales y profundizarlas, por eso tienen que tener el conocimiento, el contexto, los precedentes históricos, los precedentes diplomáticos, para que sean eficientes, cosa que no ocurre con el político de turno”.

📌 Gustavo Petro (Respuestas por escrito enviadas por su campaña)

“La despolitización del servicio exterior y el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular son dos pilares complementarios de cualquier estrategia para dinamizar el papel de Colombia en el mundo. Al tiempo que el uso clientelista de cargos diplomáticos y consulares para pagar favores políticos ha tenido un impacto nefasto en la política exterior y el detrimento patrimonial, una proyección internacional audaz y efectiva no se logra sin un cuerpo profesional y especializado en múltiples áreas del quehacer mundial, que se forma en el servicio público dentro de un sistema de carrera al que se ingresa por concurso de méritos.

Un cambio en el régimen de ascensos puede ser una buena táctica para reformar al cuerpo diplomático colombiano. La ciudadanía en el exterior quiere ver unos funcionarios consulares profesionales, bilingües, conocedores del territorio y sus instituciones, pero más que nada quieren un cuerpo diplomático que le responda a sus necesidades como colombianos de la diáspora. Aquí la estrategia es crear un ecosistema sano para la rendición de cuentas públicas dentro de todas las entidades del gobierno nacional. Muchos funcionarios diplomáticos han estado acostumbrados a gozar de ciertos privilegios sin tener que asumir ninguna de las responsabilidades, con la excepción de casos graves.

De igual forma, para que la Cancillería recupere su rol como rectora de las relaciones exteriores de Colombia, debe derogarse el Decreto 1185 del 30 septiembre de 2021, que otorga responsabilidades en materia de relaciones internacionales y funciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores a la jefatura de gabinete de la Presidencia. En nuestro gobierno no solo promoveremos una cultura de transparencia y de servicio al ciudadano dentro de toda la Cancillería, también impulsaremos mecanismos de veeduría ciudadana para lograrlo”.

📌 Sergio Fajardo (Datos extraídos de su plan de gobierno)

“Además de la coordinación entre los diversos Ministerios y entidades del Estado que se ocupan del servicio exterior, deben establecerse mecanismos permanentes y fluidos de comunicación entre embajadas y representaciones en distintas regiones del mundo, así como concentración y focalización de esfuerzos.

Ha llegado el momento para que las embajadas, misiones (66) y consulados (121) en el exterior se adapten para actuar en un mundo en el que la diplomacia es interdisciplinar, de largo plazo y gerencial. Para lograrlo requerimos una diplomacia moderna y activa, que maneje los temas contemporáneos con perspectiva estratégica y facilite el hermanamiento de ciudades y regiones del país con otras del mundo. Una diplomacia cualificada que le conceda atención especial al mundo digital, a la formación, la actualización permanente y la evaluación de todos nuestros diplomáticos.

Continuar con el proceso de modernización y profesionalización del servicio exterior, con perspectiva de género, tanto de la carrera diplomática y consular como de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, no es una opción, sino una necesidad para poder enfrentar, como se ha dicho, las nuevas realidades del siglo XXI”.

📌 Federico Gutiérrez (Respuestas por escrito enviadas por su campaña)

“Quiero promover una mayor rendición de cuentas y de resultados de nuestros embajadores y sus equipos. Como es mi estilo, conmigo habrá un diálogo franco y respetuoso con la asociación diplomática. Yo no puedo responder por los compromisos adoptados por el actual gobierno en esta materia, solo puedo decir que quiero una diplomacia más dinámica, que promueva nuevas agendas con los países del mundo y que pongamos a Colombia en la conversación global en materia de cambio climático, migración y oportunidades de inversión. Por los diplomáticos de carrera, todo mi respeto, gratitud y voluntad de diálogo.

Se debe tener en cuenta la trayectoria profesional, en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la Cancillería”.

📌 Rodolfo Hernández (Datos extraídos de su plan de gobierno)

Se ha determinado trabajar para cumplir los siguientes objetivos en esta materia:

“Alcanzar el liderazgo en la región a través de la profesionalización de la Cancillería, y respetar la carrera diplomática que por su especialización requiere de personal altamente capacitado.

Racionalizar el gasto en esta cartera, alejando el manejo político de la nómina. Realizaremos un gran recorte a la burocracia diplomática, por considerar este un gasto particularmente oneroso. El dinero ahorrado se destinará a cumplir los objetivos trazados en áreas como el deporte competitivo, así como a fortalecer los programas sociales en educación y salud.

Ocupar la mayor cantidad posible de cargos diplomáticos y consulares con los mismos colombianos que viven en el exterior. Esto significará un importante ahorro de recursos económicos en rubros como las primas de viajes, la instalación, los arrendamientos, el pago de servicios públicos y demás”.

