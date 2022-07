Cantante cubano preso por manifestaciones disidentes se declara en huelga de hambre

🚨🚨 Luis Manuel comunicó hoy, a la activista Claudia Genlui, que desde este lunes, 4 de julio, se había declarado en #huelga de hambre y sed. Su exigencia es sencilla, clara y es una sola, su LIBERACIÓN INMEDIATA y sin condicionamientos. Luis ya ha protagonizado otras dos huelgas anteriores dentro de la prisión de Guanajay. La primera la realizó del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2021; y la segunda del 18 de enero al 22 de febrero de 2022. Esta última le provocó, además de una parálisis, una lesión en un ojo de la que aún no se ha recuperado. La sentencia de Luis Manuel fue sacada a luz por la #FiscalíaGeneral de la República el pasado 24 de junio de 2022. Esta sentencia, que le condena a 5 años de privación de libertad, le fue comunicada a #LuisManuel, 4 días después y a través de una llamada telefónica que le hizo a la misma Claudia Genlui. La Fiscalía expuso la sentencia de Luis en la prensa oficial sin ni siquiera habérselo informado antes a su familia o a su propio abogado. Los supuestos delitos cometidos por Luis fueron: ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado, desacato y desórdenes públicos. Las personas que se sintieron “ofendidas” por el uso que Luis Manuel le dio a la bandera en su performance “#Drapeau”, y que sirvieron de testigos en su contra en el juicio fueron: Ricardo Wilson Cena, Lázaro Rafael Baró Medina y Félix Santa López, según ha quedado registrado en su sentencia. Luis se ha negado a apelar dicha sentencia. En otro orden de cosas es importante decir que a Luis no le permiten socializar con otros presos, ni salir al patio a tomar sol. Permanece recluido en una celda junto con otro detenido. El único sol que toma es a través de los barrotes de su celda por muy dramática que suene esta descripción. Además a Luis, en los días de su juicio, la seguridad del estado le chantajeó y le dijo que si él no accedía al #exilio, Maykel Osorbo tampoco podría salir de #Cuba a atenderse por su problema de salud, del cual aún no ha recibido diagnóstico. Desde el #MovimientodeSanIsidro hacemos responsables a la #dictadura cubana de la integridad física de Luis Manuel Otero, y seguiremos denunciando la arbitrariedad con la que el régimen actúa contra Luis, Maykel y el resto de los #PresosPolíticos cubanos. Estamos conectados! #SOSCUBA #MSILibre #FreeMaykelCastillo #FreeLuisma #LibertadParaLosPresosPolíticos #patriayvida #11Jcuba