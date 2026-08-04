Ciudadanos de 50 países deberán pagar hasta USD 20.000 para pedir una visa a EE. UU.

El gobierno de Donald Trump convirtió en permanente el programa que exige una fianza de hasta USD 20.000 a ciudadanos de 50 países como requisito para solicitar visas de turismo o negocios hacia Estados Unidos. Foto: ESTA

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Solicitar una visa para Estados Unidos será más costoso para los ciudadanos de 50 países, principalmente africanos. El Departamento de Estado hizo permanente un programa que les exige pagar una fianza de hasta USD 20.000 como parte del proceso de solicitud.

El programa de fianzas forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para reducir la migración irregular hacia Estados Unidos. De acuerdo con la administración, los resultados del plan piloto fueron lo suficientemente positivos como para convertir la medida en una política permanente.

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La medida establece que los ciudadanos de los países incluidos en el programa deberán consignar una fianza para poder acceder a la entrevista requerida para solicitar visas de turismo (B2) o negocios (B1) con destino a Estados Unidos. El dinero será devuelto si la visa es rechazada o, en caso de ser aprobada, si el viajero cumple las condiciones de su permiso y abandona el país dentro del tiempo autorizado.

El Departamento de Estado considera que la iniciativa ha dado resultados positivos. Según la entidad, en 2024 cerca de 45.500 personas procedentes de los 50 países incluidos en el programa permanecieron en Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas. Sin embargo, durante los primeros diez meses de funcionamiento del plan piloto de fianzas, esa cifra se redujo a menos de 50 casos, de acuerdo con las autoridades.

Las estimaciones iniciales del Departamento de Estado calculaban que alrededor de 2.000 solicitantes de visa tendrían que consignar la fianza durante el primer año del programa. Sin embargo, la cifra real ascendió a cerca de 20.000 personas. De ellas, casi la mitad decidió no continuar con el trámite debido al costo del depósito, lo que se tradujo en una caída del 83 % en la emisión de visas de turismo y negocios para ciudadanos de los 50 países incluidos en la medida.

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Sin embargo, la medida también ha generado críticas entre los opositores al gobierno de Trump, quienes consideran que impone una carga económica innecesaria a ciudadanos de países con menores ingresos. Sus detractores advierten que el requisito podría limitar las posibilidades de muchas personas de visitar a sus familiares en Estados Unidos o acceder a oportunidades académicas y laborales.

Estos son los países incluidos en la lista

Algeria

Angola

Venezuela

Antigua and Barbuda

Bangladesh

Benin

Bhutan

Botswana

Burundi

Cabo Verde

Cambodia

Central African Republic

Cote D’Ivoire

Cuba

Djibouti

Dominica

Ethiopia

Fiji

Gabon

The Gambia

Georgia

Grenada

Guinea

Guinea-Bissau

Kyrgyz Republic

Lesotho

Malawi

Mauritania

Mauritius

Mongolia

Mozambique

Namibia

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Papua New Guinea

Sao Tome and Principe

Senegal

Seychelles

Tajikistan

Tanzania

Togo

Tonga

Tunisia

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Zimbabwe

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