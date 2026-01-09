Sheinbaum busca coordinación con EE.  UU. tras amenazas de Trump a cárteles de México

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, se reúnen en Washington, DC, durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno busca mayor coordinación con Estados Unidos luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con “atacar por tierra” a los cárteles de la droga.

“Le pedí ayer (jueves) al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco” del acuerdo binacional de seguridad, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum habló de este tema al responder a una pregunta sobre la comunicación telefónica que sostuvo el jueves con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Hablamos de muchos temas, de la situación de América Latina y la defensa de la soberanía”, dijo la presidenta.

Relató que le explicó a su homólogo brasileño que México tiene un acuerdo de “entendimiento en el tema de seguridad” con Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado “de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México”, añadió Sheinbaum.

Sin embargo, Trump dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin aclarar dónde ocurrirían ni dar más detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista en Fox News.

“Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió.

México ha reforzado la cooperación con Estados Unidos en la frontera y ha extraditado en 2025 decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte, pero su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado en repetidas ocasiones que no desea ver ningún tipo de intervención militar en su país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com