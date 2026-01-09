Venezuela entre 38 países que deben pagar hasta USD 15.000 para obtener su visa a EE. UU.

EE. UU. exige hasta USD 15,000 de fianza a viajeros de 38 países antes de aprobar visas. Foto: ESTA

El gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump anunció el martes 6 de enero, que viajeros de 38 países deberán pagar fianzas de hasta USD 15.000 antes de entrar en Estados Unidos.

El martes, el Departamento de Estado incorporó 25 países a su lista de bonos de visado, casi triplicando el total tras sumar siete adicionales, en el marco de las medidas de la administración Trump para fortalecer la aplicación de la ley migratoria.

La mayoría de los países a los que se les impuso la fianza quedan en África, mientras que una minoría queda en América Latina y Asia. Esta medida podría volver la visa americana un lujo absoluto que muchos viajeros no se podrán permitir, según Fox News.

Los viajeros de países incluidos en la lista que soliciten un visado B1/B2 deben abonar una fianza de USD 5.000, 10.000 o 15.000, cantidad que se determina durante la entrevista consular, según el aviso publicado en la web del Departamento de Estado.

Abonar esta fianza no asegura la aprobación del visado, aunque se devuelve si se deniega la solicitud o cuando el titular demuestra haber cumplido con sus términos, reporta Fox News.

👉 ¿A qué países les afecta?

África: Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Yibuti, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Malaui, Mauritania, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Asia: Bangladesh, Bután, Kirguistán, Nepal, Tayikistán, Turkmenistán. Oceanía: Fiyi, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

América: Antigua y Barbuda, Cuba, Venezuela.

📌 ¿A qué se debe esta fianza?

Esta medida forma parte de un plan piloto impulsado por el Departamento de Estado de EE. UU., diseñado específicamente para identificar y abordar los países con las tasas más altas de permanencia ilegal (sobreestadías) en territorio estadounidense.

Al expandirlo a 25 países adicionales (sumando 38 en total), la administración Trump busca disuadir incumplimientos mediante fianzas elevadas, fortaleciendo así la aplicación estricta de las leyes migratorias y priorizando la seguridad nacional en un contexto de mayor escrutinio a viajeros de alto riesgo, según Fox News.

La administración Trump ha sido cada vez más estricta con los controles migratorios, actualmente obliga a los ciudadanos de países que requieren visado a asistir a entrevistas presenciales, donde deben revelar años de historial en redes sociales, además de datos sobre viajes y alojamientos previos de sus familiares.

