Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Colombia y cualquier país que trafique es susceptible de ser atacado, dice Donald Trump

Trump hablaba este martes de que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
02 de diciembre de 2025 - 07:42 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Donald Trump, dijo este martes que Colombia o cualquier país que produzca o trafique cocaína es susceptible de ser atacado por Estados Unidos.

“Colombia produce cocaína, tiene plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Pero cualquier país que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques. No solo Venezuela”, dijo el mandatario republicano.

Vínculos relacionados

Posible crimen de guerra: la polémica en EE. UU. por segundo ataque a supuesta narcolancha
Venezuela dice que EE. UU. suspende “unilateralmente” los vuelos de deportación

El presidente colombiano, Gustavo Petro, no tardó en responder: “Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, le dijo el mandatario.

“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es es Colombia”, agregó.

Trump hablaba este martes de que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses en territorio venezolano. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa en medio de una reunión con su gabinete.

Washington ha desplegado en el Caribe cerca del 20 % de su flota naval, incluyendo el portaaviones más potente del mundo, bajo el argumento de defender las costas estadounidenses del narcotráfico.

Durante esta campaña militar, Estados Unidos ha matado a más de 80 personas, en más de una veintena de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que son narcoterroristas, sin presentar evidencia de ello.

La falta de un debido proceso ha llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente, un informe de prensa también reveló que en uno de los bombardeos los militares bajo órdenes de Pete Hegseth, secretario de Guerra, volvieron a atacar una lancha para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Legisladores de Estados Unidos piden ahora investigar si esto se trató de un crimen de guerra.

Miraflores, por su parte, ha dicho que el objetivo de esta presión militar es el derrocamiento de Nicolás Maduro. El fin de semana, además, denunció que Estados Unidos busca apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela, que son las más grandes del mundo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Donald Trump

Estados Unidos

Colombia

Venezuela

 

Edgard Sergio Rodriguez Guarin(u2qq3)Hace 15 minutos
Trump quiere atacar a Colombia porque no le gusta el presidente, pero concedió el indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.
Noticioso(6975)Hace 43 minutos
A Tavo le gusta hacerse el guapo con la mayor potencia del mundo, porque él ya no tiene nada que perder. Los que vamos a sufrir las consecuencias de un ataque militar de EEUU en Colombia, somos los colombianos de a pie. El día que alguna ciudad principal amanezca bombardeada, la gente se dará por fin cuenta de las consecuencias reales de la boconería y falta de prudencia de Petro, manejando las relaciones internacionales trabado y por redes sociales. Esperen y verán!
micorriza(d243q)Hace 54 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?¿"encuestas"... sondeos amañados?
Claudia Luque(54807)Hace 1 hora
Este es el diablo de la humanidad.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.