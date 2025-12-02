Colombia y cualquier país que trafique es susceptible de ser atacado, dice Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

El presidente Donald Trump, dijo este martes que Colombia o cualquier país que produzca o trafique cocaína es susceptible de ser atacado por Estados Unidos.

“Colombia produce cocaína, tiene plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Pero cualquier país que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques. No solo Venezuela”, dijo el mandatario republicano.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, no tardó en responder: “Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, le dijo el mandatario.

“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es es Colombia”, agregó.

Trump hablaba este martes de que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses en territorio venezolano. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa en medio de una reunión con su gabinete.

Washington ha desplegado en el Caribe cerca del 20 % de su flota naval, incluyendo el portaaviones más potente del mundo, bajo el argumento de defender las costas estadounidenses del narcotráfico.

Durante esta campaña militar, Estados Unidos ha matado a más de 80 personas, en más de una veintena de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que son narcoterroristas, sin presentar evidencia de ello.

La falta de un debido proceso ha llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente, un informe de prensa también reveló que en uno de los bombardeos los militares bajo órdenes de Pete Hegseth, secretario de Guerra, volvieron a atacar una lancha para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Legisladores de Estados Unidos piden ahora investigar si esto se trató de un crimen de guerra.

Miraflores, por su parte, ha dicho que el objetivo de esta presión militar es el derrocamiento de Nicolás Maduro. El fin de semana, además, denunció que Estados Unidos busca apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela, que son las más grandes del mundo.

