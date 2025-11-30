Venezuela dice que EE. UU. suspende “unilateralmente” los vuelos de deportación

Fotografía de archivo, cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz donde se observa un avión con migrantes venezolanos abordo deportados de Estados Unidos este martes, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Prensa del Ministerio de Interior Justicia y Paz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Venezuela aseguró que Estados Unidos “ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos”, a propósito de la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió a las “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” que el espacio aéreo sobre Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

“A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta”, se lee en un comunicado difundido por la Cancillería venezolana.

En el documento, la administración de Nicolás Maduro denunció que con la advertencia de Trump se “pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE. UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.

“Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario,incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional” y se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina y el Caribe”, se lee en el escrito.

Venezuela exigió “respeto irrestricto a su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, reza el oficio.

La administración de Nicolás Maduro hizo un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, “a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica”.

“Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo”, acota el comunicado.

La tensión entre Caracas y Washington se agudizó con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y luego de que este país declaró como terrorista a la organización Cartel de los Soles, a la cual vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

En medio de ese contexto, la Administración Federal de Aviación de EE. UU. instó a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

A propósito de ese llamado algunas compañías suspendieron sus vuelos y la administración de Maduro les revocó los permisos, al vencerse el plazo para que reanudaran sus operaciones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com