Colombia expulsó a los miembros de la secta judía Lev Tahor: los entregó a EE. UU.

Colombia expulsó a nueve miembros de la secta judía ortodoxa Lev Tahor y los entregó a autoridades de Estados Unidos, informó Migración Colombia este lunes.

El reporte agregó que los 17 niños, niñas y adolescentes “que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestos a disposición de Child Protective Services de Nueva York, entidad homóloga del ICBF y responsable de garantizar la restitución de sus derechos”.

La autoridad migratoria informó que la medida de expulsión se aplicó únicamente a los nueve adultos, integrantes del grupo de 26 personas en total.

A través de un comunicado, Migración explicó que estas personas entraron a Colombia “con pasaportes en regla, en dos grupos, los días 22 y 23 de octubre, procedentes de Estados Unidos y Panamá, a los aeropuertos de Cartagena y Medellín”.

“Aunque las niñas, niños y adolescentes se encontraban en buenas condiciones físicas y emocionales, se pudo constatar que todas y todos ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres o familiares, pero con posterioridad al arribo al territorio colombiano se alertó que en algunos casos los adultos no cuentan con custodia legal vigente debido a órdenes de autoridades judiciales y administrativas en los Estados Unidos, situación que originó la alerta preventiva de Interpol”, detalló Migración este lunes.

Fue en noviembre que esa entidad, en conjunto con el Gaula Militar, lideró un operativo en el municipio de Yarumal (Antioquia) en el que 17 menores de edad fueron “rescatados” y entregados al Bienestar Familiar, según el informe oficial de ese momento. Cinco de los menores de edad eran buscados por la Interpol con una circular amarilla, pues habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, según explicaron las autoridades.

Ahora, el grupo de adultos fue embarcado hacia Nueva York, Estados Unidos. “Una vez en ese país, los adultos expulsados serán recibidos por las autoridades respectivas que evaluarán su situación judicial y verificarán si existen procesos penales o requerimientos pendientes”, explicó Migración.

En su comunicado, agregó que la comunidad Lev Tahor “ha tenido presencia en países europeos y americanos, como Estados Unidos, Guatemala, Canadá y México, donde varios de sus integrantes han enfrentado investigaciones y condenas por delitos contra niños, niñas y adolescentes, incluidos secuestro y explotación sexual infantil”.

Resalta que la presencia de la secta “fue desactivada en nueve días [...] impidiendo que intentaran establecer una nueva colonia en el país evadiendo las medidas de protección tomadas en los países de origen de las niñas, niños y adolescentes”.

¿Qué es la secta Lev Tahor?

Lev Tahor, cuya traducción en español es “corazón puro”, es una secta judía ultraortodoxa que fue fundada en Israel, en 1988 por el rabino Shlomo Helbrans, con el interés de promover una interpretación extremadamente rígida de la ley judía. En la actualidad cuenta, de acuerdo con estimaciones con entre 250 y 500 miembros.

En 1990 se trasladaron a Estados Unidos, donde establecieron una escuela judaica en Brooklyn. Tres años más tarde, el rabino fundador fue condenado por el secuestro de un menor de edad que con él se preparaba para su bar mitzvah.

En los 2000 y tras la expulsión del rabino de Estados Unidos, la secta se trasladó a Quebec, en Canadá, y posteriormente a un pequeño pueblo llamado Sainte-Agathe, donde una década después fueron acusados de negligencia infantil.

De allí salieron hacia el sur del continente. Estuvieron en varios poblados de Guatemala y México, donde no solo han sido acusados por secuestro, sino también por abuso sexual infantil, trata de personas y pedofilia, dado que promueven los matrimonios a corta edad y entre familiares.

Un informe de la justicia estadounidense señala que “exigían a las jóvenes novias (de la secta) que tuvieran relaciones sexuales con sus esposos, que dijeran a la gente de fuera de Lev Tahor que no estaban casadas, que fingieran ser mayores y que dieran a luz en sus casas en lugar de en un hospital, para ocultar al público la corta edad de las madres”.

Tras la muerte de su líder en 2017, en un río de Chiapas (México) en medio de un ritual, la secta fue liderada por su hijo, Nachman Helbrans, quien terminó en una cárcel de Nueva York por secuestro.

Entre los casos contra integrantes de la secta se destaca el secuestro de 160 niños, que fueron rescatados en 2024, luego de que cuatro menores de edad lograron huir y dar aviso a las autoridades de las conductas abusivas a las que estaban sometidos

¿Qué hacen los miembros de la secta Lev Tahor?

Al seguir estrictamente la norma judía, las mujeres están obligadas a ir completamente con ropa negra de pies a cabeza, mientras que los hombres llevan sombrero y no se afeitan la barba.

Además, son muy estrictos con la comida kosher, por lo que evitan cualquier tipo de alimento diferente. De la misma forma, dentro de la comunidad limitan el uso de elementos tecnológicos como celulares y hasta televisores.

