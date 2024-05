“Colombia no puede ser cómplice”, Cancillería confirma ruptura con Israel

Foto de archivo del canciller Luis Gilberto Murillo. Colombia sería el tercer país en América Latina, después de Bolivia y Belice, en romper relaciones con Israel. Foto: El Espectador - José Vargas

La Cancillería de Colombia publicó este jueves el comunicado oficial con el que rompe las relaciones diplomáticas con Israel, como había avisado horas antes el presidente del país, Gustavo Petro. La entidad explicó las razones detrás la decisión y reiteró que la solución para el conflicto y la estabilidad regional es que palestinos e israelíes vivan bajo fronteras seguras y reconocidas “conforme a las líneas fronterizas acordadas por las Naciones Unidas en la resolución 242 de 1967″.

“Esta decisión se dirige exclusivamente a la ruptura de relaciones diplomáticas y nunca contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán”, dice el comunicado.

El argumento es que “el Gobierno de Colombia está comprometido con el respeto a la vida y la promoción de la paz, al igual que con la solución de dos Estados, por lo que considera esta medida como un paso necesario para rechazar la violencia y expresar el apoyo a una solución pacífica y justa”, agrega el mensaje.

La Cancillería comienza diciendo que “el Gobierno de Colombia ha expresado reiterada y claramente su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina y concretamente sobre la guerra que se libra en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023″. Es decir, que ha tenido una radical postura contra Israel, pero no ha condenado los atentados terroristas de Hamás.

El mensaje continúa diciendo que “Colombia no ha dejado de insistir, una y otra vez, en la necesidad de lograr un alto al fuego, la liberación inmediata de los rehenes, así como el ingreso regular y en las cantidades necesarias de ayuda humanitaria para la población de Gaza (...) también ha exigido, al igual que muchos Estados y Organizaciones Internacionales, que Israel respete el derecho internacional humanitario y acate las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente las emitidas por el Consejo de Seguridad”. Sin embargo, como el gobierno no ha visto un cambio y “Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho internacional Humanitario”, se ha tomado esta decisión.

También se menciona que, para el gobierno de Gustavo Petro, “la solución definitiva al conflicto entre Israel y Palestina y la estabilidad regional, pasan necesariamente por la solución de dos Estados, conforme a las líneas fronterizas acordadas por las Naciones Unidas en la resolución 242 de 1967. Palestinos e israelíes merecen vivir en paz bajo fronteras seguras y reconocidas”.

Para finalizar, el comunicado informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores hablará con la embajada de Israel en Colombia para explicar el alcance de la medida anunciada por el presidente. “Los funcionarios diplomáticos colombianos regresarán a nuestro país. Nuestros connacionales en Israel y en Palestina seguirán recibiendo la asistencia y servicios necesarios por parte de la Sección Consular de la embajada en Tel Aviv”, dice.

Israel le respondió a Gustavo Petro

Ayer, luego del anuncio de Petro durante las manifestaciones del 1° de mayo, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó en la red social X al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de “antisemita lleno de odio”.

“El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás, y hoy cumplió su promesa. La Historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, dijo Katz también en un mensaje en español.

Pero el ministro también recordó que las relaciones entre ambos países siempre han sido “cálidas” y que un “presidente antisemita y lleno de odio no podrá cambiar eso”.

Por su parte, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia expresó en un comunicado en horas de la noche del 1° de mayo que lamenta profundamente el anuncio y rechaza el calificativo de genocida al gobierno de Israel.

Agrega que “las históricas relaciones entre Israel y Colombia han sido de mutuo beneficio desde su establecimiento en 1953. Así que espera que, “por el bien de ambos pueblos, las relaciones entre dos países hermanos se mantengan dejando abiertos canales de diálogo y concertación”.

La confederación le recuerda al presidente que, de los 133 secuestrados por Hamás hace más de 200 días por Hamás, hay incluido un colombiano.

La congresista Paloma Valencia publicó en la red social X un comunicado firmado por 16 Congresistas de la Comisión de Amistad Colombia-Israel donde se rechaza “de manera enfática el anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones internacionales con el Estado de Israel que ha sido un aliado de Colombia”.

16 Congresistas de la Comisión de Amistad Colombia-Israel rechazamos de manera enfática el anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones internacionales con el Estado de Israel que ha sido un aliado de Colombia.



La política colombiana agregó que se invita al presidente Petro a “no manejar las relaciones internacionales de acuerdo a su criterio personal, pues debe representar a la sociedad colombiana como un todo, a entender lo inconveniente que resulta para el país este tipo de decisiones de manera unilateral”.

La celebración de Hamás por la decisión de Petro

Por otro lado, Hamás, grupo responsable del ataque del 7 de octubre que cobró la vida de casi 1.200 personas en Israel, celebró el jueves el anuncio del gobierno colombiano y su “compromiso” con la protesta por la conducción de la guerra en la Franja de Gaza.

“Apreciamos enormemente la posición del presidente colombiano, Gustavo Petro, (...) que consideramos una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa”, declaró la dirección de Hamás en un comunicado, en el que llamó a otros países latinoamericanos a “romper” sus vínculos diplomáticos con Israel.

“Hacemos un llamado a los países sudamericanos, y a todos los países, a romper completamente las relaciones diplomáticas con esta entidad fascista repetida que continúa con sus crímenes contra nuestro pueblo y desacata todas las leyes y convenciones internacionales”, puede leerse en el comunicado.

