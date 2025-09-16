Colombia sobre la descertificación de EE. UU.: “Hemos demostrado resultados contra el narcotráfico”

Según la Embajada de Colombia en Estados Unidos, un mejor enfoque en la lucha contra las drogas sería reconocer que los campesinos y los cultivos de uso ilícito son el eslabón que menos impacta en las finanzas del negocio de las drogas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ante la decisión del gobierno de Donald Trump de descertificar al país en la lucha contra las drogas, la Embajada colombiana en Estados Unidos dio una respuesta: “Con hechos verificables, Colombia ha demostrado significativos resultados en la lucha contra el narcotráfico”. La carta emitida por la representación diplomática también enfatizó en que “el éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real, que incluya la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores”.

Aunque esta determinación otorgó una exención que permite continuar con la cooperación bilateral, en la nota oficial se lee que la decisión de Washington, “unilateral y discrecional del gobierno” republicano, provocó en Colombia una acción de rechazo a la postura acerca de que el país ha incumplido sus obligaciones internacionales y también con respecto a las alusiones al liderazgo del presidente Gustavo Petro, así como a la idea de que se han dado concesiones al narcotráfico.

Colombia responde a determinación de EE. UU. y ratifica su compromiso en la lucha antidrogas

La determinación de Estados Unidos otorgó una excención que permite continuar con la cooperación bilateral en áreas como la lucha contra el narcotráfico.

La nota citó que, en el último año, “las Fuerzas Militares y la Policía alcanzaron cifras históricas de incautaciones y destrucción de laboratorios, impactando la producción de cocaína y debilitando de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la cooperación judicial con Estados Unidos se fortaleció a través de un número sin antecedentes de extradiciones”.

La carta de la Embajada de Colombia en Estados Unidos terminó por puntualizar que la lucha contra el narcotráfico “exige una visión integral que reconoce que es mucho más eficaz enfrentar directamente a los narcotraficantes que concentrar los esfuerzos en los campesinos y cultivos de coca, siendo este el eslabón que menos impacta las finanzas del negocio de las drogas ilícitas”.

El país terminó su respuesta dejando claro que seguirá trabajando con Estados Unidos y otros países más para reiterar la necesidad de replantear la discusión sobre la política global de drogas y la aplicación de mecanismos unilaterales de evaluación entre socios.

Estados Unidos criticó el liderazgo de Gustavo Petro

El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, afirmó que, “bajo el desafortunado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han alcanzado niveles históricos”. A su vez, determinó que “los resultados importan: ¡Debemos ver progreso y debe ser pronto”.

Under Petro’s misguided leadership, coca cultivation & cocaine production in Colombia has increased to historic levels. The U.S. is grateful to Colombian law enforcement and security forces who confront the narco-terrorists and we commend their courage, skills & sacrifices. — Department of State (@StateDept) September 16, 2025

Al mismo tiempo, detalló que “si bien Estados Unidos dedicará todos los recursos necesarios para castigar a los delincuentes que facilitan la producción, el transporte y el contrabando de drogas ilícitas a través de nuestras fronteras, también instará a los países de origen y tránsito de estas drogas a que cumplan con sus obligaciones y corten el suministro, o se enfrentarán a graves consecuencias”.

