Colombiano asesinado por ICE en EE. UU.: tenía una hija de 3 años y un permiso de trabajo

Un memorial tras el asesinato de un migrante colombiano en el estado de Maine (Estados Unidos). Foto: EFE - TROY R. BENNETT

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En una semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha asesinado a dos migrantes latinoamericanos. El último caso dejó a un colombiano como víctima mortal, identificado como un joven de 26 años, quien, según sus familiares y unas ONG, permanecía legalmente en Estados Unidos.

Se trata del bumangués Joan Sebastián Durán Guerrero, quien tomó la decisión de buscar mejores oportunidades de vida en el país norteamericano. Su papá, Omar Durán, relató ante Noticias Caracol que su hijo, casado y con una hija de tres años, tenía su permiso de trabajo para poder realizar labores de aseo en una veterinaria durante las mañanas y después hacer domicilios en su vehículo.

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“No sé por qué le hicieron eso”, comentó su padre con referencia al fatal tiroteo llevado a cabo por agentes de ICE: “Era un persona de bien, criada con valores”. Habló de que fue educado de esa manera en Bucaramanga y de que su muerte fue injusta. Espera que haya justicia y se conozca la verdad de lo sucedido con su hijo.

¿Qué se sabe de la muerte de un colombiano a manos de ICE?

Según ICE, sus agentes estaban vigilando una dirección en Biddeford, en busca de una persona con una orden de expulsión definitiva. En el momento de detener a alguien que conducía por la zona, “el vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, de acuerdo con la versión de la agencia. Ahora bien, no se conoció por qué él dijo sentir ese temor. Así lo hizo saber el Departamento de Seguridad Nacional a través de la red social X.

Un testigo, Daniel Boucher, declaró ante la agencia AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes de ICE sacar a una persona de un carro blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas.

“En ese momento escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme’, algo por el estilo”, afirmó el hombre: “Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse. Supe que había fallecido”.

Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos. El senador del estado de Maine, Angus King, declaró a CNN, por su parte, que el connacional no era la persona buscada y exigió una “investigación completa, transparente y abierta”.

Esto ocurrió apenas seis días después de que un agente federal matara a Lorenzo Salgado Araújo, un inmigrante mexicano, durante un retén de tránsito en Houston, Texas. En respuesta, se presentaron protestas y se escucharon exigencias de rendición de cuentas hacia ICE.

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