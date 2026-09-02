Colombianos con proceso de asilo pendiente, detenidos por ICE: “También nos puede pasar”

Imagen de referencia de agentes de ICE en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Los colombianos David Panqueva y Santiago Páez fueron arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago. Los subieron a una camioneta, sin darles muchas explicaciones, y los llevaron a un centro de detención. Pasaron dos semanas hasta que fueron liberados bajo fianza.

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“Bueno, ustedes fueron detenidos”, mencionó Panqueva a CNN recordando el día en que fueron capturados por los agentes federales: “Nos dicen: ‘Ustedes son buenas personas, pero pasó la situación de la visa’. Siempre aclaramos que tenemos un proceso de asilo pendiente”. Él, conocido como DJ Tunjo, llegó a Estados Unidos en 2021. Su esposo lo hizo en 2022. Desde entonces han recibido acompañamiento legal.

En sus declaraciones al medio estadounidense, Panqueva aseguró que han tenido comunicación con las autoridades todo el tiempo: “Hemos hecho nuestras citas de biométricos, cualquier cosa que se nos ha requerido. Poseemos permisos de trabajo, poseemos seguro social y nunca hemos tenido problema en presentarnos frente a las autoridades. Ahí llega la sorpresa para nosotros y nos damos cuenta de que también nos puede pasar”.

Describieron el haber estado detenidos como una experiencia difícil, y que incluso muchos de los capturados no entienden qué es lo que pasa: “Hay mucha confusión y hay muchas personas que no tienen la información de qué pueden hacer, de un abogado, de muchas cosas. Siento que, por el hecho de hablar inglés, tuvimos un trato diferente. Hay personas que, por no hablar inglés, pasan por situaciones muy incómodas y tratos completamente diferentes”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, citado por CNN, dijo que ambos estaban a la espera de procedimientos de expulsión. A través de un comunicado, añadió que la pareja fue detenida por permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas, que vencieron en septiembre y marzo de 2022.

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