Colombianos detenidos tras interceptación de Ecuador a un semisumergible con supuesta droga

Fotografía difundida por el Ministerio de Defensa de Ecuador que muestra un semisumergible interceptado por las Fuerzas Armadas del país andino. Foto: EFE - Ministerio de Defensa

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Las Fuerzas Armadas de Ecuador interceptaron este viernes un semisumergible frente a las costas del país, supuestamente utilizado para transportar droga, y detuvieron a cuatro personas que estaban en su interior, dos colombianos y dos ecuatorianos, según informó el Ministerio de Defensa.

La operación se registró a 140 millas náuticas (259 kilómetros) de la costa continental y, tras el registro, los militares incautaron el semisumergible que, de acuerdo a la cartera de Estado, también era utilizado para la tenencia ilegal de combustible.

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El ministerio catalogó esta incautación como “una nueva acción contra las economías criminales transnacionales” y aseguró que las personas detenidas ya estaban siendo trasladadas al territorio nacional.

Esto ocurrió una semana después del hallazgo de 32 bultos de droga abandonados en aguas jurisdiccionales ecuatorianas, según reportó el medio local Primicias. En la operación participaron la Armada de Ecuador y organismos de inteligencia de la Policía Nacional. Las primeras investigaciones apuntan a que los bultos habrían sido arrojados al mar para evadir los controles de las autoridades.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Las fuerzas de seguridad también han intensificado las operaciones en el mar, donde han incautado varias toneladas de cocaína en lanchas rápidas y otras embarcaciones en coordinación con países como Estados Unidos. Hasta finales de mayo, en el país se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior.

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