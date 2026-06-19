Fujimori le pide a Sánchez respetar los resultados: “Los votos de los peruanos son válidos”

Keiko Fujimori mencionó que los resultados de la segunda vuelta presidencial le generan “muy buena expectativa” hasta el momento, y confía en que “el resultado final salga pronto”. Foto: EFE - Renato Pajuelo

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La candidata derechista Keiko Fujimori, que está cerca de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, volvió a exhortar este viernes a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, a respetar los resultados una vez que los jurados electorales terminen de dirimir las actas que han sido impugnadas.

En declaraciones a los periodistas, la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que “las cifras son contundentes”, con el cómputo al 99 % de la votación que le otorga más del 50 % de votos, y le recordó al partido de Sánchez, Juntos por el Perú, que “los votos de los peruanos, de cualquier ciudad o del extranjero, son válidos y deben ser respetados”.

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Sánchez cuestiona el procedimiento aplicado en segunda vuelta para el escrutinio del voto en el exterior, así como del traslado de las actas de votación hacia el Perú, razón por la cual su partido ha impugnado miles de votos emitidos en el país y en el extranjero.

Consultada sobre la marcha que ha convocado Sánchez y sus seguidores en Lima para exigir la transparencia de los resultados, Fujimori comentó que es importante que los ciudadanos que participan en las marchas “estén alertas y no se dejen llevar por comentarios que buscan generar más odio y divisiones entre peruanos”.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori pidió que la movilización convocada para este viernes se realice “con total normalidad” y respeto a la propiedad privada, después de que la municipalidad de Lima ordenó el cierre del tránsito en varias calles del centro histórico para preservar el orden público y la seguridad.

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Fujimori añadió que los resultados de la segunda vuelta le generan “muy buena expectativa” hasta el momento, y confió en que “el resultado final salga pronto”, después de las audiencias que están realizando los jurados electorales a cargo de resolver las impugnaciones.

Al ser consultada sobre los pedidos de indulto para los sentenciados expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, Fujimori dijo que en un eventual gobierno suyo “no va a haber persecución ni privilegios”. Agregó que ese beneficio penitenciario “tiene que evaluarse respetando la dignidad de las personas y la situación médica en que se encuentren”.

Asimismo, manifestó que su recomendación es que “los políticos afronten la justicia y den la cara”, al ser consultada sobre la situación de la ex primera ministra de Castillo, Betsy Chávez, que espera el salvoconducto de Perú en la Embajada de México en Lima para salir del país con el asilo otorgado por esa nación, a pesar de tener una sentencia por el fallido intento de golpe del 2022. “Vamos a darle tiempo al tiempo y no adelantar opiniones”, expresó Fujimori.

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