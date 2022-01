La carta del comité investigador del asalto al Capitolio dice que Sean Hannity, presentador de Fox News, “tenía conocimiento previo sobre la planificación del presidente Trump y su equipo legal para el 6 de enero”, llamándolo “un testigo de hecho en la investigación”. Foto: Jim Watson - Agencia AFP

El comité que investiga los hechos que desembocaron en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, pidió la cooperación de Sean Hannity, presentador de Fox News, bajo el argumento de que él “recibió e intercambió decenas de mensajes de texto” con altos funcionarios de la administración Trump durante los disturbios. Esta solicitud busca que el anfitrión de la cadena de televisión responda a las preguntas relacionadas con las comunicaciones que sostuvo con el entonces presidente estadounidense y sus trabajadores en los días cercanos a la toma de la sede legislativa.

A través de una carta, el comité investigador solicitó la cooperación voluntaria de Hannity, detallando una serie de mensajes que lo situaron a él como asesor externo del gobierno, algo que es inusual. Según se lee en The New York Times, “los textos sugieren que él estaba consciente y profundamente preocupado por lo que Trump estaba planeando para el 6 de enero”.

“No podemos perder toda la oficina de asesoría de la Casa Blanca”, escribió Hannity a Mark Meadows, jefe de gabinete, en un mensaje de texto del 31 de diciembre de 2020, que el comité investigador incluyó en su carta. “Estoy muy preocupado por las próximas 48 horas”, se lee en otra de las comunicaciones, enviada en la víspera del ataque al Capitolio, que fue incluida en la carta redactada por los congresistas a cargo de la investigación. De acuerdo a la información del diario estadounidense, los legisladores también indicaron que Hannity, confidente de Trump, “tenía conocimiento de una serie de conversaciones de alto nivel en la Casa Blanca, que involucraban al propio Trump, sobre apoyarse en el vicepresidente Mike Pence para usar su papel ceremonial en el conteo electoral oficial del Congreso para mantener a Trump en el cargo”.

Los mensajes entre el presentador de Fox y los funcionarios de Trump no cesaron: “No puede volver a mencionar las elecciones”, dijo Hannity. “No tuve una buena llamada con él hoy. Y lo que es peor, no estoy seguro de lo que queda por hacer o decir, y no me gusta no saber si realmente se entiende. ¿Ideas?”, agregó el presentador en un mensaje dirigido a Meadows y al representante Jim Jordan, un republicano aliado en Ohio.

Por su parte, Jay Sekulow, abogado de Hannity, dijo que la solicitud del comité “plantea serios problemas constitucionales, incluyendo las preocupaciones de la Primera Enmienda con respecto a la libertad de prensa”. Entre tanto, la carta dice que los legisladores creen que el presentador de Fox News “tenía conocimiento previo sobre la planificación del presidente Trump y su equipo legal para el 6 de enero”, llamándolo “un testigo de hecho en la investigación”.

Cabe recordar que Hannity se puso en contacto con Meadows el 6 de enero para preguntarle: “¿Puede hacer una declaración? Pídale a la gente que salga del Capitolio”. A esto se suma la postura pública que el presentador hizo el mismo día del asalto, en horario estelar, argumentando que “todos los perpetradores deben ser arrestados y procesados con todo el peso de la ley”.

