¿Cómo está la frontera con Ecuador? Cancillería se pronunció sobre los cierres

La Cancillería de Colombia informó que por medio de “nota verbal” fue informada de la “decisión unilateral” adoptada por Ecuador, según la cual, “a partir del 24 de diciembre de 2025 se mantendrá habilitado únicamente el paso internacional ubicado en Rumichaca, en la frontera ecuatoriano-colombiana, como único paso internacional entre ambos países”.

El gobierno colombiano confirmó que el paso fronterizo del Puente Internacional de Rumichaca “continúa operando, permitiendo el tránsito regular de personas, vehículos y carga conforme a los controles y protocolos establecidos por las autoridades competentes de ambos países”.

Ecuador, que comparte con Colombia una frontera de 586 kilómetros, informó el pasado 24 de diciembre que solo dejaría habilitados dos pasos fronterizos, uno con Colombia y otro con Perú debido a “razones de seguridad nacional”, en medio de su lucha contra el narcotráfico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó este sábado que dio respuesta a la nota verbal del Gobierno de la República del Ecuador. En ella, asegura, reafirmó “el compromiso del Gobierno de Colombia por mantener un diálogo permanente y fluido con las autoridades del vecino país, con el fin de asegurar la dinámica habitual de todos nuestros pasos fronterizos, en beneficio de las comunidades de los dos países”.

Agregó que Colombia “mantendrá un seguimiento constante a la situación y permanecerá en coordinación con las autoridades colombianas a fin de mantener informada a la opinión pública y a nuestros connacionales ante cualquier novedad”.

Ubicado en medio de los dos mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador, que solía ser considerado un oasis de paz en Latinoamérica, cerrará el año con la tasa de homicidios más alta de la región, 52 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, citadas por la AFP.

