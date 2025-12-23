Le entregaron a su bebé muerta en una caja: la foto que expone la crisis de salud de Ecuador

Foto de referencia del sistema de salud en la provincia de Pichincha, de la que Quito, con sus 3 millones de habitantes, es capital. Foto: Agencia EFE

El Ministerio de Salud de Ecuador desvinculó al gerente del Hospital General de Macas luego del escándalo que despertó el caso de Yawa Sumpa Puar Alexandra, una madre de la comunidad indígena achuar, a quien le entregaron el cuerpo sin vida de su bebé en una improvisada caja de cartón a finales de noviembre.

Según recogió la BBC, la bebé, de tan solo un mes de nacida, ingresó al centro el 28 de noviembre por un problema respiratorio. Un día después, su mamá recibió la noticia de que su hija había muerto, con la recomendación de conseguir un ataúd. Sin el dinero para poder costear uno, la mujer volvió al hospital, en donde le entregaron a la bebé en una caja que tuvo que cargar de nuevo hacia su comunidad, en la Amazonía ecuatoriana.

A Yawa Sumpa Puar Alexandra, integrante de la comunidad indígena achuar en Ecuador, le entregaron el pasado 29 de noviembre el cadáver de su bebé en una caja de cartón.



Dada la gravedad del hecho y las críticas que despertó, el Ministerio Público de Salud gestionó las “sanciones correspondientes” para el personal involucrado. Un mes después de la investigación, el gerente del hospital fue apartado de su cargo.

Para muchos en el país, el caso ejemplifica la cruda realidad del sistema de salud ecuatoriano.

El desabastecimiento de medicinas y materiales médicos llegó a niveles críticos a finales de septiembre, según medios locales. La situación obligó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS).

Médicos consultados describen una precariedad generalizada. “Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón”, relató a BBC Mundo un especialista del Hospital General Monte Sinaí bajo condición de anonimato.

Según periodistas locales y representantes de la Federación Nacional de Médicos, la falta de liderazgo técnico y la falta de conocimiento del sector por parte del gobierno contribuye al malestar en el sistema. Por la cartera de Salud han pasado cinco ministros en los últimos 20 meses, y ninguno ha podido levantar la crisis que se aceleró con la pandemia de 2020.

A los despidos de médicos y a los escándalos de corrupción, se sumó una mala formulación del gobierno para atender la pandemia: los casos de covid-19 pasaron a ser tratados por el sistema público, mientras que el resto de patologías se dirigieron al sector privado. El gobierno transferiría fondos de los servicios públicos para pagar las facturas de funcionamiento, pero no hubo cuidado en el mantenimiento.

“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US 3.219 millones en 2023 bajó a US 2.959 millones en 2024 y a US 2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.

El presupuesto se fue gastando en el funcionamiento de los hospitales, pero no para el mantenimiento y las mejoras que estos necesitan. Los servicios sin estas inversiones se van deteriorando, así como sus capacidades, según advierte Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial, a la BBC.

El impacto es aún mayor en las zonas rurales. “Los puestos de auxilio son muy pocos, construcciones de madera que casi no tienen elementos básicos”, explicó Sánchez Mendieta. Esa precariedad fue precisamente la que obligó a Yawa Sumpa a trasladar a su hija a Macas en busca de atención especializada.

