Cómo Trump planea revivir sus aranceles tras el golpe de la Corte: el “plan B” explicado

Donald Trump no quiere soltar el control comercial, pese a la decisión de la Corte Suprema. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras figuras del mundo político como el senador republicano Rand Paul celebraron el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló la política arancelaria de Donald Trump, la Casa Blanca estaría preparando una contraofensiva inmediata.

El viernes, la Corte Suprema bloqueó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que dejó sin sustento la mayoría de los aranceles implementados por el gobierno Trump.

El fallo, redactado por el juez John Roberts, aclaró que la IEEPA que Trump utilizó para implementar sus aranceles a varios países, dice que la ley no otorga al Ejecutivo la facultad de fijar impuestos, sino que es una función que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso.

Vea también: Nuevo pasaporte colombiano en 2026: ¿debe cambiar el suyo antes de viajar?

Aunque los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh disintieron, la sentencia dejó sin base legal a los aranceles “recíprocos” y a los impuestos aplicados a socios clave como China, México y Canadá, dejando vigentes únicamente los gravámenes específicos al acero, aluminio y cobre, que se rigen por otras normativas.

Para Paul, como para muchos congresistas, la decisión “defiende la República” y evita que futuros presidentes usen poderes de emergencia para imponer políticas radicales.

In defense of our Republic, the Supreme Court struck down using emergency powers to enact taxes.



This ruling will also prevent a future President such as AOC from using emergency powers to enact socialism. https://t.co/M55CZgz4By — Rand Paul (@RandPaul) February 20, 2026

Pero Trump no piensa dar el brazo a torcer y no tardó en reaccionar al histórico revés sufrido en la Corte Suprema, calificando la decisión de anular sus aranceles como una “vergüenza”. El presidente aseguró durante una reunión con gobernadores estatales que ya tiene preparado un “Plan B” para mantener su agenda económica de pie, según Reuters.

“Tenemos un plan de respaldo”, afirmó Trump, sugiriendo que la batalla por el control del comercio exterior estadounidense apenas comienza.

¿Cuál es la idea de Trump?

El equipo de Trump y sus aliados han comenzado a señalar otras leyes que la Corte no invalidó. En esta imagen, Bruce Mehlman, de la firma consultora Mehlman Consulting, explica cómo el gobierno tiene una “caja de herramientas” para afrontar el golpe de la corte.

There will be tariffs. Even without IEEPA, the existing tariff toolbox is robust. https://t.co/PrMuGX4gV2 pic.twitter.com/ZWWMELJvdz — Bruce Mehlman (@bpmehlman) February 20, 2026

En primer lugar, y como opción inmediata, está el Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15 % de forma inmediata por un periodo de 150 días. Su ventaja es que no requiere investigaciones previas ni aprobación inicial del Congreso. Eso sí: apenas sería un “parche” para evitar que los precios bajen mientras el gobierno prepara medidas más permanentes.

La estrategia principal, según analistas y fuentes cercanas a la administración, sería migrar los aranceles hacia la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta herramienta permite al presidente imponer gravámenes por motivos de “seguridad nacional”.

Bajo esta lógica, la administración podría argumentar que el flujo de fentanilo o el déficit comercial representan amenazas directas a la estabilidad del país, una tesis que ya ha utilizado para proteger el acero y el aluminio.

Le recomendamos: Derrota histórica para Trump: Corte Suprema anula la mayor parte de sus aranceles

En enero de 2026, Trump ya ordenó un arancel del 25 % a ciertos semiconductores usando precisamente esta ley, que requiere el respaldo de una investigación del Departamento de Comercio, según la DW.

Otra opción en el radar es la Sección 301, que permite responder a prácticas comerciales “irrazonables” y perjudican a empresas estadounidenses. No obstante, expertos legales advierten en The Hill que este camino es mucho más estrecho.

A diferencia de la IEEPA, la Sección 301 requiere investigaciones individuales por país y por producto. No se puede aplicar a todo el mundo “por decreto”. Y la decisión de la Corte dejó claro que el poder de modificar aranceles debe estar sujeto estrictamente a una investigación previa.

“La Sección 301 es una autoridad de aplicación estructurada. No es una ley de política industrial de propósito general. Requiere conclusiones. Requiere un proceso”, señalaron Marc L. Busch, profesor de Diplomacia Empresarial Internacional en la Universidad de Georgetown, y Jennifer Hillman, profesora en ejercicio en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, en The Hill.

De los aranceles a los reembolsos

Durante 2025, la administración recaudó una cifra récord de USD 287.000 millones en aranceles, un salto del 192 % comparado con el año anterior. Ahora, el Gobierno se enfrenta a la posibilidad de devolver al menos USD 175.000 millones que fueron recaudados bajo la ley que la Corte acaba de declarar inválida.

Gigantes como Costco, Toyota y Revlon, que ya habían interpuesto demandas preventivas, son las que recibirán los cheques de reembolso. Ellas fueron quienes pagaron el impuesto directamente en la aduana.

Aunque los ciudadanos pagaron precios más altos en las tiendas porque las empresas les trasladaron el costo del arancel, el fallo no contempla devoluciones para el consumidor final. La clave es entender que el dinero regresa al importador, no al bolsillo del comprador.

“Ninguna decisión de la Corte Suprema puede reparar el daño masivo que han causado los aranceles caóticos de Trump. El pueblo estadounidense pagó por estos aranceles y debería recuperar su dinero”, señaló la senadora demócrata Elizabeth Warren.

No Supreme Court decision can undo the massive damage that Trump's chaotic tariffs have caused.



The American people paid for these tariffs and the American people should get their money back. https://t.co/I78bV2jJUH — Elizabeth Warren (@SenWarren) February 20, 2026

Para el Estado, esto es lo que los expertos llaman un “doble golpe”. El Tesoro no solo pierde una fuente de ingresos masiva de cara al futuro, sino que ahora debe gestionar un caos administrativo para devolver fondos que ya se habían integrado al presupuesto nacional. Por eso, Trump busca alternativas para salvar sus aranceles.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com