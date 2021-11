Con golpes económicos y sanitarios, Argentina vivirá unas elecciones definitivas

Argentina celebrará el domingo 14 de noviembre las elecciones legislativas que marcarán el rumbo de la gobernabilidad de Alberto Fernández. El oficialismo y la fuerza opositora Juntos por el Cambio cerraron sus campañas, a la espera del desarrollo de la jornada electoral. “El domingo les pido que me ayuden a construir el sueño de vivir en la Argentina que queremos”, advirtió el primer mandatario, quien se enfrenta a grandes retos con estos comicios, además de los que tiene enfrente a causa de la crisis socioeconómica y la pandemia.

En las primarias legislativas (PASO), llevadas a cabo en septiembre, Fernández no pasó la prueba. En la mayoría de los 24 distritos del país, los candidatos de la alianza oficialista Frente de Todos quedaron en segundo lugar, frente a los de Juntos por el Cambio, liderado por el expresidente Mauricio Macri. Aunque un total de 34 millones de personas estaban habilitadas para votar, la participación llegó a algo más del 67 %. Debido a esto, Fernández advirtió que: “En las PASO nos encontramos con que muchos argentinos y argentinas no nos acompañaron y decidí salir a escucharlos. Fui escuchando y dándome cuenta de que todo el progreso, que efectivamente ocurre, todavía no les llega a todos”.

Le sugerimos: Entre el descontento juvenil y la inseguridad, Argentina vivirá nuevas elecciones

Precisamente, algunos reclamos están asociados con la inflación y la situación económica que vive el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los argentinos conviven con una inflación interanual del 52,1 %, que, excluyendo al caso venezolano, sitúa a Argentina con el índice más alto de la región.

Según le explicó Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora económica EcoGo, a la BBC, este comportamiento se debe a que “en la década de 1980 varios países latinoamericanos sufrieron crisis inflacionarias y en los años 90 todos entraron en esquemas de desinflación, incluyendo Argentina. Sin embargo, a diferencia del resto, el país suramericano desaprovechó la oportunidad inédita para construir una moneda y mantener tasas de inflación bajas. Todo el resto de la región aprovechó el escenario de devaluación del dólar a nivel global y los altos precios de los commodities (materias primas) que tuvo la economía latinoamericana en la década del 2000 para atar sus monedas con tasas de interés positivas. Así se apreciaron y construyeron sus monedas. Pero Argentina, que venía de la crisis de 2001, tuvo sistemáticamente una tasa de interés que era la mitad de la tasa de inflación”.

Y es que el país suramericano, en las últimas décadas, ha tenido que lidiar con este problema. Según algunos economistas, esto se debe a que el Estado, sistemáticamente, gasta más de lo que debería. Prueba de ello es que en los últimos 60 años, solo seis de ellos estuvieron libres de déficit fiscal (entre 2003 y 2008, cuando los precios internacionales de las materias primas fueron récord), informa el medio británico.

Le puede interesar: ¿Por qué son importantes las próximas elecciones legislativas en Argentina?

Los niveles de inflación que hoy vive Argentina han afectado los ingresos de los ciudadanos y han llevado al aumento de la pobreza en el país. Según datos del Indec, el índice de pobreza general se ubicó en el 40,6 % en el primer semestre del 2021, alcanzando el 48,5 % entre la población de 15 y 29 años. A esto se suma que, según datos de la Deuda Social Argentina, 18,9 % de los jóvenes, entre 18 y 34 años, estaban desempleados a finales del 2020.

Frente a este escenario socioeconómico, Fernández aseguró que la COVID-19, que ha causado más de 113.000 muertes en Argentina, ha sido un obstáculo importante. “La pandemia no me ha dejado hacer las cosas ni del modo ni a la velocidad que yo quería. No es que seamos incapaces, es que el mundo nos ha condicionado”. Ahora bien, con respecto a la vacunación, uno de los puntos fuertes en los que basó su campaña, se sabe que 27 millones de personas, que equivalen al 59,5 % de la población, están completamente vacunadas, según datos de Our World in Data.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.